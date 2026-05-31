Ο Παναθηναϊκός φέρεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ, ενώ υπάρχει σενάριο και για τον Αντρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα.

Οι «πράσινοι» προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αποτελεί παρελθόν και τον Γιάκομπ Νίστρουπ να είναι ο αντικαταστάτης του, και σειρά θα πάρουν οι αλλαγές που θα γίνουν στο ρόστερ. Κάποιοι παίκτες θα φύγουν και κάποιοι άλλοι θα έρθουν στις θέσεις τους, με τα μεταγραφικά σενάρια να έχουν ήδη αρχίσει.

Ένα από αυτά, αφορά τον Γένσεν, τον 30χρονο διεθνή Δανό χαφ της Μπρέντφορντ, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται αλλά οι Άγγλοι έχουν οψιό ανανέωσής του. Η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, ο Παναθηναϊκός πάντως τον παρακολουθεί εδώ και μήνες, σύμφωνα με το «transferfeed».

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει τα εξής: «Ο ελληνικός σύλλογος παρακολουθεί εδώ και αρκετούς μήνες την περίπτωση του Δανού διεθνή μέσου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μεταγραφής του.

Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ματίας Γένσεν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι «πράσινοι» παρακολουθούν στενά τον 30χρονο διεθνή χαφ της Μπρέντφορντ από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς το συμβόλαιό του στην Αγγλία ολοκληρώνεται, παρότι η ομάδα του διατηρεί οψιόν ανανέωσης.

Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αισιοδοξεί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς ο Γένσεν θεωρείται ποδοσφαιριστής που μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα της μεσαίας γραμμής. Ιδιαίτερα, εκτιμάται ότι ταιριάζει στο σύγχρονο και επιθετικό ποδόσφαιρο που επιθυμεί να εφαρμόσει ο νέος προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο έμπειρος μέσος, που μετρά 31 συμμετοχές και ένα γκολ με την Εθνική ομάδα της Δανίας, αγωνίζεται στην Μπρέντφορντ από τον Ιούλιο του 2019. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ».

Σενάριο και για Κρίστενσεν

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Αντρέας Κρίστενσεν, τον 30χρονο Δανό κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα, το συμβόλαιο του οποίου λήγει την 30η Ιουνίου. Ο παίκτης έχει προταθεί και στη Μίλαν, την Τότεναμ και την Άρσεναλ, με τον Τούρκο ρεπόρτερ να τονίζει ότι οι «πράσινοι» μπορεί να κινηθούν για την απόκτησή του καθώς ο Νίστρουπ τον ξέρει καλά.