Η υγεία της καρδιάς αποτελεί θεμέλιο για τη συνολική υγεία του οργανισμού. Αν και η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση και ο ποιοτικός ύπνος παραμένουν οι σημαντικότεροι παράγοντες για την προστασία της, ορισμένα συμπληρώματα διατροφής φαίνεται να προσφέρουν επιπλέον οφέλη όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Σύμφωνα με διαιτολόγους, υπάρχουν πέντε συμπληρώματα που ξεχωρίζουν για τη συμβολή τους στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη συνολική υποστήριξη του καρδιαγγειακού συστήματος. Δείτε ποια είναι και τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τη δράση τους, σύμφωνα με ειδικούς στο Eating Well.

1. Συνένζυμο Q10 (CoQ10)

Το συνένζυμο Q10, γνωστό και ως CoQ10, είναι μια ουσία που παράγεται φυσιολογικά από τον οργανισμό και συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα, ενώ παράλληλα δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό προστατεύοντας από τις κυτταρικές βλάβες.

Αν και βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα του σώματος, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του εντοπίζονται στην καρδιά, το ήπαρ, το πάγκρεας και τους νεφρούς.

Διαιτολόγοι επισημαίνουν ότι η παραγωγή του μπορεί να μειώνεται με την ηλικία, ενώ χαμηλότερα επίπεδα παρατηρούνται συχνά σε άτομα με καρδιακές παθήσεις. Η διαθέσιμη έρευνα δείχνει ότι τα συμπληρώματα CoQ10 ενδέχεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του καρδιακού μυός και να προστατεύουν από δυσμενείς καρδιαγγειακές εξελίξεις, ακόμη και από τον κίνδυνο θανάτου.

Στα συμπληρώματα συναντώνται δύο μορφές του CoQ10: η ουβικινόνη και η ουβικινόλη. Και οι δύο υπάρχουν φυσιολογικά στον οργανισμό, όμως διαφέρουν ελαφρώς στη χημική τους δομή. Η ουβικινόλη θεωρείται η ενεργή μορφή και απορροφάται πιο εύκολα, ενώ ορισμένα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η ουβικινόνη μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία έναντι των καρδιακών παθήσεων, ιδιαίτερα σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια.

2. Ιχθυέλαιο

Όσοι δεν καταναλώνουν τακτικά ψάρια ενδέχεται να στερούνται ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό για την καρδιά: τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Τα συμπληρώματα ιχθυελαίου, τα οποία προέρχονται από λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, παρέχουν συμπυκνωμένες ποσότητες ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, κυρίως EPA (εικοσαπενταενοϊκό οξύ) και DHA (δοκοσαεξαενοϊκό οξύ).

Σύμφωνα με διαιτολόγους, τα συγκεκριμένα λιπαρά οξέα προσφέρουν πολλαπλά καρδιαγγειακά οφέλη, όπως:

μείωση της φλεγμονής,

μείωση των τριγλυκεριδίων,

βελτίωση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού,

προστασία των αιμοφόρων αγγείων

Πλήθος μελετών δείχνει επίσης ότι τα ωμέγα-3 μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων και της θνησιμότητας που σχετίζεται με αυτά. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι άτομα με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής ή εγκεφαλικού επεισοδίου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.

Παρότι ορισμένες μελέτες έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με πιθανούς κινδύνους σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, τα συνολικά επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι το ιχθυέλαιο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη της καρδιακής υγείας όταν χρησιμοποιείται σωστά.

Οι διαιτολόγοι συστήνουν την επιλογή συμπληρωμάτων υψηλής ποιότητας που περιέχουν καθαρισμένα EPA και DHA, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η ασφάλεια όσο και η αποτελεσματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, όσοι έχουν ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής ή εγκεφαλικού επεισοδίου θα πρέπει να συμβουλεύονται επαγγελματία υγείας πριν ξεκινήσουν τη λήψη συμπληρώματος ωμέγα-3.

3. Φλοιός Ψυλλίου (Psyllium Husk)

Το psyllium husk είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα φυτικών ινών που προέρχεται από τους σπόρους του φυτού Plantago ovata. Αν και είναι περισσότερο γνωστό για τη θετική του επίδραση στην υγεία του πεπτικού συστήματος, τα οφέλη του για την καρδιά είναι επίσης αξιοσημείωτα.

Το ψύλλιο αποτελεί πηγή διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες μπορούν να δεσμεύουν τη χοληστερόλη και να βοηθούν στην απομάκρυνσή της από τον οργανισμό πριν απορροφηθεί. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθειες.

Επιπλέον, το ψύλλιο μπορεί να:

βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα,

μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη,

υποστηρίξει τη διατήρηση υγιών επιπέδων αρτηριακής πίεσης,

βελτιώσει τη λειτουργία των αρτηριών,

συμβάλει στη διατήρηση ισορροπημένων επιπέδων νατρίου

Για τον περιορισμό πιθανών παρενεργειών, όπως τα αέρια και το φούσκωμα, οι διαιτολόγοι προτείνουν η λήψη να ξεκινά με μικρή δόση και να αυξάνεται σταδιακά. Η σύσταση είναι να αρχίζει κανείς από περίπου 3 γραμμάρια ημερησίως και, εφόσον ο οργανισμός το ανέχεται καλά, να φτάνει έως τα 10 γραμμάρια την ημέρα.

4. Φυτικές στερόλες και στανόλες

Οι φυτικές στερόλες και στανόλες είναι φυσικές ουσίες που βρίσκονται σε μικρές ποσότητες σε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Η δομή τους μοιάζει με εκείνη της χοληστερόλης, γεγονός που τους επιτρέπει να ανταγωνίζονται τη χοληστερόλη κατά την απορρόφησή της στο πεπτικό σύστημα.

Σύμφωνα με διαιτολόγους, οι ουσίες αυτές εμποδίζουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από τη διατροφή και συμβάλλουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η δράση φαίνεται να επιτυγχάνεται χωρίς να επηρεάζονται τα επίπεδα της HDL, δηλαδή της «καλής» χοληστερόλης.

Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η λήψη 600 mg φυτικών στερολών ημερησίως μπορεί να συνδέεται με μείωση της LDL χοληστερόλης κατά 6% έως 12%. Παράλληλα, οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι φυτικές στερόλες ενδέχεται να συμβάλλουν στη μείωση της ήπιας χρόνιας φλεγμονής και στη βελτίωση της λειτουργίας του ενδοθηλίου, δηλαδή της εσωτερικής επένδυσης των αιμοφόρων αγγείων.

Ωστόσο, τα επιστημονικά ευρήματα δεν είναι απολύτως σύμφωνα και η λήψη συμπληρωμάτων στερολών ή στανολών δεν ενδείκνυται για όλους. Για τον λόγο αυτό συνιστάται προηγουμένως η συμβουλή από τον γιατρό σας.

5. Κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς είναι ένα μπαχαρικό, το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τα πιθανά οφέλη του στην καρδιαγγειακή υγεία. Το κύριο δραστικό συστατικό του είναι η κουρκουμίνη, μια ένωση γνωστή για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της.

Η χρόνια φλεγμονή, η οποία συχνά σχετίζεται με το στρες, την κακή διατροφή και άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Η κουρκουμίνη φαίνεται να αντισταθμίζει αυτή τη διαδικασία μειώνοντας τη φλεγμονή και προστατεύοντας το καρδιαγγειακό σύστημα από το οξειδωτικό στρες.

Έρευνες υποδεικνύουν επίσης ότι μπορεί να:

βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος,

συμβάλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης,

μειώσει τα επίπεδα χοληστερόλης,

αποτρέψει τη συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η κουρκουμίνη θεωρείται γενικά ασφαλής σε δόσεις έως 8 γραμμάρια ημερησίως, ενώ υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ακόμη και τα 12 γραμμάρια μπορεί να είναι ανεκτά. Ως αποτελεσματική δόση προτείνεται τουλάχιστον 4 γραμμάρια ημερησίως. Η δε απορρόφησή της μπορεί να ενισχυθεί όταν συνδυάζεται με μαύρο πιπέρι, τζίντζερ ή κάποια πηγή λιπαρών.

Παρά τα πιθανά οφέλη, η λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμίνης ή κουρκουμά δεν είναι χωρίς κινδύνους. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν στομαχικές διαταραχές ή ναυτία.

Επιπλέον, ο κουρκουμάς μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση του σιδήρου και να αλληλεπιδράσει με συγκεκριμένα φάρμακα. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί ηπατικές και νεφρικές επιπλοκές μετά από χρήση συμπληρωμάτων υψηλής περιεκτικότητας. Για αυτό και σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικό πριν ξεκινήσετε τη λήψη συμπληρώματος με κουρκουμίνη να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Καλά τα συμπληρώματα, καλύτερη η διατροφή

Παρότι τα παραπάνω συμπληρώματα έχει διαπιστωθεί πως μπορούν να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή υγεία εντούτοις είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κανένα συμπλήρωμα δεν μπορεί να αντισταθμίσει μια κακή διατροφή ή έναν καθιστικό τρόπο ζωής.

Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος και η σωστή διαχείριση του στρες παραμένουν οι βασικότεροι σύμμαχοι μιας υγιούς καρδιάς. Ο συνδυασμός σωστών επιλογών σχετικά με τα συμπληρώματα και ενός καρδιοπροστατευτικού τρόπου ζωής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μακροχρόνια προστασία αυτού του ζωτικού οργάνου.

Και πάντοτε, πριν από την έναρξη οποιουδήποτε νέου συμπληρώματος, είναι απαραίτητη η καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας και η προσεκτική παρακολούθηση των πραγματικών αναγκών του οργανισμού.