Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη πολυεθνική αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το HMS Dragon, αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας τύπου 45, είχε αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο τον Μάρτιο, λίγο μετά την έναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, συμβάλλοντας στην άμυνα της Κύπρου.

Η νέα του μετακίνηση προς τη Μέση Ανατολή ακολουθεί την απόφαση της Γαλλίας να αναπτύξει την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου της στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας. Λονδίνο και Παρίσι συνεργάζονται σε αμυντικό σχέδιο με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κρίσιμο θαλάσσιο εμπορικό διάδρομο.