Νέα επίθεση κατά του Ιράν αλλά και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ανεβάζοντας ξανά τους πολιτικούς τόνους γύρω από τη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι εδώ και δεκαετίες «παίζει παιχνίδια» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή κοινότητα, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα.

Μάλιστα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον πρώην πρόεδρο χρησιμοποιώντας το πλήρες όνομά του, «Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έδωσε τεράστια οικονομική στήριξη στην Τεχεράνη και ακολούθησε πολιτική που – σύμφωνα με τον ίδιο – αποδυνάμωσε συμμάχους των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δόθηκαν στο Ιράν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, κάνοντας ειδική αναφορά και στην υπόθεση μεταφοράς 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά προς την Τεχεράνη, γεγονός που έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις τόσο κατά του Ομπάμα όσο και κατά του Τζο Μπάιντεν, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους δύο πρώην προέδρους.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «δεν θα γελά πλέον» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνοντας νέο μήνυμα έντασης σε μια περίοδο που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!), και τελικά “ανακάλυψαν θησαυρό” όταν ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έγινε Πρόεδρος. Δεν ήταν μόνο καλός μαζί τους, ήταν και σπουδαίος, πηγαίνοντας στο πλευρό τους, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους Συμμάχους, και δίνοντας στο Ιράν μια σημαντική και πολύ ισχυρή νέα πνοή ζωής. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινα μετρητά, που πετούσαν στην Τεχεράνη, τους παραδόθηκαν σε ασημένιο πιάτο. Κάθε τράπεζα στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ άδειασε – Ήταν τόσα πολλά χρήματα που όταν έφτασαν, οι Ιρανοί κακοποιοί δεν είχαν ιδέα τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τέτοια χρήματα και δεν θα ξαναδεί ποτέ. Τα έβγαλαν από το αεροπλάνο σε βαλίτσες και σακίδια και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τύχη τους. Τελικά βρήκαν τον μεγαλύτερο ΚΟΛΑΦΟ από όλους, με τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου Αμερικανού Προέδρου. Ήταν μια καταστροφή ως «Ηγέτης» μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο Νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν! Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μας «χτυπούν» παταγωδώς, μας αφήνουν να περιμένουμε, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες στο δρόμο, καταστρέφουν διαμαρτυρίες και πρόσφατα εξαφανίζουν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας που τώρα ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ. Δεν θα γελούν πια! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».