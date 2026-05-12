Η Βαλένθια δεν αποδέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για παρουσία του στο Game 5 της σειράς των play off της Euroleague, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δίνει την απάντησή του μέσω των social media.

Η λίγκα τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τρεις αγώνες τον Γιαννακόπουλο έπειτα από όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με την ισπανική ομάδα και ήδη έχει εκτίσει τα 2/3, καθώς θα χρειαστεί 5ο παιχνίδι για να κριθεί η πρόκριση στο Final Four.

Αυτό το παιχνίδι θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης (13/5) και ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ζήτησε τις προηγούμενες μέρες από τη Βαλένθια να καταθέσει αίτημα ώστε να μπορέσει να βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά το ματς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Marca, όμως, η διοίκηση της ισπανικής ομάδας δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο και θα αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας ώστε να είναι σίγουρη πως ο Γιαννακόπουλος δεν πρόκειται να μπει στη Roig Arena για το παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στο Final Four.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πάντως, έστειλε μέσω των social media το μήνυμά του για το παιχνίδι της Τετάρτης (13/5), ανεβάζοντας story με μια φωτογραφία του από το γραφείο του και έγραψε: «Οε, οε, οε, Βαλένθια ερχόμαστε να μας ΜΠΟΥΜΠΙάσουμε».