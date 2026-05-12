Μία ημέρα πριν το Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό AKTOR (13/5, 22:00), που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four, η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Η διαιτητική τριάδα αποτελείται από τους: Ρόμπερτ Λοτερμόσερ, Νταμίρ Γιαβόρ, Μίλαν Νέντοβιτς. Για τρίτη φορά θα σφυρίξει το σλοβενικό δίδυμο Γιαβόρ-Νέντοβιτς σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ο έτερος διαιτητής μάλιστα θα είναι ο Λοτερμόζερ, που είχε σφυρίξει το Game 2 της σειράς.