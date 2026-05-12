Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την Ισπανία όπου την Τετάρτη (13/5) θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε «τελικό» πρόκρισης στο Final Four της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν.

Μετά τις εκτός έδρας νίκες των «πράσινων» στα πρώτα δύο παιχνίδια όλοι θεωρούσαν δεδομένη την πρόκρισή τους, στη συνέχεια όμως ήρθαν δύο ήττες στο Telecom Center Athens και τελικά η πρόκριση θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην έδρα της Βαλένθια.

Ένα παιχνίδι για το οποίο μίλησε ο Αταμάν πριν την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για την Ισπανία, λέγοντας τα εξής…

«Και οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και το έδειξαν στο ΟΑΚΑ. Δείξαμε την ποιότητα και την εμπειρία μας στα πρώτα ματς. Τώρα είναι το πέμπτο ματς. Δεδομένα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτερο και εμπιστεύομαι τους παίκτες μου. Θα παλέψουμε για τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four.

Στα πρώτα ματς που κερδίσαμε ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια. Στο πρώτο παίξαμε άμυνα και ελέγχαμε όλο το ματς, παρότι κερδίσαμε με έναν πόντο. Στο δεύτερο παιχνίδι κάναμε πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε μεγάλη εμφάνιση, αλλά ήταν δύσκολο. Στα επόμενα ματς έκαναν τη στρατηγική τους και δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε το τρανζίσιον. Στο δεύτερο βελτιωθήκαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε στις τελευταίες κατοχές. Τώρα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με το δικό μας πλάνο, όπως κάναμε στο πρώτο ματς.

Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα είδα πως έχουν βάλει τρεις σπουδαίους διαιτητές σε αυτό το ματς. Αυτοί είναι οι πιο επιτυχημένοι της σεζόν και είναι λογικό η διοργάνωση να επιλέξει αυτούς. Δεν θέλουμε να σφυρίξουν υπέρ μας. Θέλουμε ένα δίκαιο ματς και η ομάδα που θα παίξει καλύτερα να κερδίσει. Εμπιστεύομαι τους τρεις διαιτητές, διότι ήταν σωστοί και στα ματς που κερδίσαμε και σε αυτά που χάσαμε. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι. Αν χάσουμε, τίποτα δεν θα έχει να κάνει με τους διαιτητές και αν κερδίσουμε, η Βαλένθια δεν θα έχει κάτι να πει κι εκείνη. Αυτοί οι τρεις διαιτητές θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο».