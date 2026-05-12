Με ανυπομονησία περιμένει ο Κεντρικ Ναν το πέμπτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το βράδυ της Τετάρτης (13/5), στο οποίο θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Οι «πράσινοι» και οι Ισπανοί είναι στο 2-2 μετά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της σειράς, η οποία έχει τρομερή εξέλιξη: Δύο εκτός έδρας νίκες του «τριφυλλιού» για το 0-2, δύο εκτός έδρας νίκες της Βαλένθια στη συνέχεια για το 2-2.

Έτσι, θα χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι για να ξεκαθαρίσει το ποια εκ των δύο ομάδων θα πάρει την πρόκριση για το Final Four και ο Ναν δηλώνει πανέτοιμος για αυτή την αναμέτρηση στη Roig Arena, η οποία φυσικά θα είναι κατάμεστη.

«Στα δύο τελευταία Final Four που πήγαμε έπρεπε να νικήσουμε στο Game 5. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Νοοτροπία και τακτική είναι και τα δύο σημαντικά. Πρέπει να τα έχουμε και τα δύο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα δώσουμε όλα εκεί.

Είμαι ενθουσιασμένος. Ο χαμένος πάει σπίτι του. Ζω για αυτά τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα playoffs τα πηγαίνουμε καλά», ήταν τα λόγια του Αμερικανού γκαρντ.