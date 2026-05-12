Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με Ιρανό αξιωματούχο να προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι διεθνείς ανησυχίες για τις επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενώ Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σύνοδο Άμυνας για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το Ιράν απειλεί με εμπλουτισμό ουρανίου στο 90%

Ο Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, εκπρόσωπος του Μπλοκ Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιράν, δήλωσε ότι το ιρανικό κοινοβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο εμπλουτισμού ουρανίου στο 90%, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά της χώρας. «Μία από τις επιλογές του Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης θα μπορούσε να είναι ο εμπλουτισμός στο 90%. Θα το εξετάσουμε στο κοινοβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιούν ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό 3% έως 5%, ενώ για την κατασκευή πυρηνικών όπλων απαιτείται συνήθως εμπλουτισμός στο 90%. Στο φυσικό ουράνιο υπάρχουν δύο τύποι ατόμων, ωστόσο μόνο το U-235 μπορεί να διατηρήσει πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση. Ο εμπλουτισμός αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία αυξάνεται η συγκέντρωση του U-235 μέσω διαχωρισμού του από τα υπόλοιπα άτομα ουρανίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να δικαιολογήσει την έναρξη του πολέμου υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, προκειμένου να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική του θέση, αν και παρόμοιες απειλές έχει διατυπώσει και στο παρελθόν.

Προειδοποίηση του ΟΗΕ για παγκόσμια επισιτιστική κρίση

Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο κόσμος βρίσκεται λίγες εβδομάδες μακριά από μια μαζική επισιτιστική κρίση εάν δεν ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Ο Μορέιρα ντα Σίλβα, εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υπηρεσιών Έργων των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ότι περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν «πείνα και λιμό» χωρίς πρόσβαση σε λιπάσματα που διακινούνται μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένα τρίτο των παγκόσμιων ποσοτήτων λιπασμάτων, όπως αμμωνία, θείο και ουρία, περνά κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ. «Έχουμε λίγες εβδομάδες μπροστά μας για να αποτρέψουμε αυτό που πιθανότατα θα εξελιχθεί σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε στο AFP, προσθέτοντας ότι «ενδέχεται να δούμε μια κρίση που θα οδηγήσει ακόμα 45 εκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα και τον λιμό».

Ο Μορέιρα ντα Σίλβα υπογράμμισε ότι η περίοδος φύτευσης δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο, καθώς σε ορισμένες αφρικανικές χώρες ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η επισιτιστική ασφάλεια στην Ασία θα δεχτεί επίσης σοβαρό πλήγμα. «Είναι απλώς θέμα χρόνου. Αν δεν σταματήσουμε σύντομα την αιτία της κρίσης, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σύνοδο για τα Στενά του Ορμούζ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία πρόκειται να φιλοξενήσουν συνάντηση 40 υπουργών Άμυνας σχετικά με τα σχέδια προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Οι εταίροι του συνασπισμού αναμένεται να παρουσιάσουν τις στρατιωτικές συνεισφορές που μπορούν να προσφέρουν για τη διασφάλιση της περιοχής μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτήρισε τις προσπάθειες αυτές «ανόητες», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επέκρινε τη χρονική συγκυρία, λέγοντας ότι «δεν έχει νόημα».

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη του αντιτορπιλικού HMS Dragon στην περιοχή, ενώ το πλοίο υποστήριξης RFA Lyme Bay μετατρέπεται ώστε να λειτουργεί ως μητρικό σκάφος για drones ανίχνευσης ναρκών, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στον καθαρισμό των θαλάσσιων διαδρόμων.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης προς Βρετανία και Γαλλία

Την Κυριακή, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με την πιθανή ανάπτυξη βρετανικών και γαλλικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. «Οποιαδήποτε ανάπτυξη και στάθμευση αντιτορπιλικών γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, υπό το πρόσχημα της “προστασίας της ναυσιπλοΐας”, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κλιμάκωση της κρίσης», ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «η παρουσία γαλλικών και βρετανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, που ενδέχεται να συνοδεύουν τις παράνομες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο ενέργειες των ΗΠΑ, θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση».

ΗΠΑ: Σχέδιο για δανεισμό 53 εκατ. βαρελιών πετρελαίου

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να δανείσει περισσότερα από 53 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των προσπαθειών σταθεροποίησης της αγοράς πετρελαίου. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, με το Brent να φτάνει περίπου τα 105 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε επίσης κυρώσεις σε τρία άτομα και εννέα εταιρείες για τη διευκόλυνση αποστολών ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ. Στη λίστα περιλαμβάνονται εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Γκαλιμπάφ: «Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα πληρώσουν το τίμημα»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε ότι το Ιράν είναι «προετοιμασμένο για όλα τα ενδεχόμενα» και ότι οι ΗΠΑ θα «εκπλαγούν» εάν επανεκκινήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία ανάμεσα στις δύο χώρες βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη». Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να γίνουν αποδεκτά τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», όπως περιγράφονται στην πρόταση 14 σημείων της χώρας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, τίποτε περισσότερο από αποτυχία μετά την αποτυχία», ανέφερε, προσθέτοντας πως «όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώσουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι».