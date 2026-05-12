Στενούς δεσμούς φιλίας φαίνεται πως διατηρούσαν οι οκτώ συλληφθέντες που κατηγορούνται για τις ένοπλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα στην Κάτω Τιθορέα και την Κατοχή Μεσολογγίου, με τη λεία να ξεπερνά συνολικά τις 445.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, τα μέλη της συμμορίας φέρονται να είχαν ως βασική πηγή εισοδήματος τις ένοπλες ληστείες, ενώ μόνο ένας από αυτούς εργαζόταν σε εταιρεία, πιθανότατα για λόγους «βιτρίνας». Όλοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ποινικές υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, ναρκωτικά, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κλοπές, απείθεια, σωματικές βλάβες και εμπρησμούς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αρχηγικό ρόλο στη συμμορία είχε ένας άνδρας, ενώ η σύντροφός του, με την οποία συγκατοικούσε, θεωρείται ότι λειτουργούσε ως υπαρχηγός της ομάδας.

Το «ελληνικό FBI» φέρεται να είχε συγκεντρώσει εδώ και καιρό κρίσιμα στοιχεία για τη δράση της συμμορίας, θέτοντας υπό διακριτική παρακολούθηση ορισμένα από τα μέλη της. Έτσι, όταν το Σάββατο 9 Μαΐου καταγράφηκε μετακίνηση τεσσάρων ατόμων προς τη Φθιώτιδα, οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε στις Αρχές ο οπλισμός που εντοπίστηκε στο όχημα των πέντε πρώτων συλληφθέντων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα Καλάσνικοφ, τα Scorpion και τα πιστόλια που βρέθηκαν είχαν σφαίρα στη θαλάμη, γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες ήταν έτοιμοι να ανοίξουν πυρ σε περίπτωση που επιχειρούσαν να διαφύγουν.

Ωστόσο, φαίνεται πως αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι είχαν κυκλωθεί από 15 πάνοπλους αστυνομικούς του Τμήματος Ληστειών του «ελληνικού FBI» και δεν υπήρχε περιθώριο διαφυγής προς το Αλεποχώρι.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν εντοπίσει και το διαμέρισμα στο Γαλάτσι που φέρεται να λειτουργούσε ως επιχειρησιακό κέντρο της ομάδας. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιούνταν συναντήσεις για τον σχεδιασμό των κινήσεων τους. Τέλος, κανείς από τους οκτώ συλληφθέντες δεν εμφανίζεται συνεργάσιμος με τις Αρχές, ενώ έξι εξ αυτών αρνήθηκαν ακόμη και να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Οι οχτώ συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για να τους απαγγελθούν κατηγορίες και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.