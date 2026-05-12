Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στη Δομινικανή Δημοκρατία, προκαλώντας σοκ στην παραγωγή του Survivor και έντονη ανησυχία στους οικείους του.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Acun Medya, ο νεαρός παίκτης έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται στενά σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

Στην ανακοίνωσή της η παραγωγή του Survivor αναφέρει:

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες, 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση».

Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ τρία μέλη της οικογένειάς του ταξιδεύουν ήδη προς τον Άγιο Δομίνικο για να βρεθούν στο πλευρό του.

Στο νησί βρίσκεται ήδη και ο Ατζούν Ιλίτζαλι.

Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 22χρονος τραυματίστηκε το πρωί της Δευτέρας ενώ έκανε ψαροντούφεκο ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Τουριστικό ταχύπλοο που κινούνταν στην περιοχή φέρεται να τον χτύπησε, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας παίκτης υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και στον δεξί αστράγαλο.

Η ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού της Δομινικανής Δημοκρατίας

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης cdn.com.do, το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του Survivor.

Σε ανακοίνωσή του, το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανέφερε ότι το τουριστικό σκάφος με το όνομα «Adrien III» επέστρεψε στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε μετά το περιστατικό.

Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του σκάφους, το πλοιάριο πραγματοποιούσε τουριστική διαδρομή προς τη νήσο Σαόνα όταν τραυμάτισε κατά λάθος τον Έλληνα παίκτη που βρισκόταν στη θάλασσα για κατάδυση. Οι τοπικές Αρχές και το λιμενικό σώμα συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα.