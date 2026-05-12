Διάσημα πατατάκια αλλάζουν χρώμα στη συσκευασία και γίνονται ασπρόμαυρα σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν την τιμή, ώστε να μην επιβαρύνουν τον καταναλωτή με τα έξοδα του μελανιού.

Η Calbee, η οποία παράγει το ήμισυ των αλμυρών σνακ της Ιαπωνίας και τα πατατάκια της κυριαρχούν στην ασιατική αγορά, ανακοίνωσε ότι η απόφαση αφορά τα τσιπς της που πουλάνε μαζικά και άλλα 13 προϊόντα της. Έτσι, θα στραφεί σε ασπρόμαυρες συσκευασίες, αναγράφοντας μάλιστα μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το προϊόν και αφαιρώντας φιγούρες και σχέδια.

Οι νέες απλές και ασπρόμαυρες συσκευασίες θα κυκλοφορήσουν στα ράφια των ιαπωνικών σούπερ μάρκετ μετά τις 25 Μαΐου και η απόφαση ελήφθη, επειδή η Ιαπωνία εισάγει μελάνι και τα υποπροϊόντα του από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν σε συνδυασμό με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο αναπληρωτής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Κέι Σάτο, δήλωσε ότι οι αρχές «δεν έχουν λάβει καμία αναφορά για άμεσα προβλήματα εφοδιασμού προς το παρόν και πιστεύουμε ότι η κάλυψη των αναγκών της Ιαπωνίας στο σύνολό της είναι προς το παρόν εξασφαλισμένη».

Επίσης, χαρακτήρισε παραπλανητική την απόφαση της Calbee, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαφημιστικό κόλπο, με στόχο να προσελκύσει την προσοχή και να δείξει ότι η εταιρεία λαμβάνει δραστικά μέτρα πριν προχωρήσει σε αύξηση των τιμών.

«Το να προχωρήσουν σκόπιμα τόσο μακριά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, αποτελεί έναν πολύ δημιουργικό τρόπο να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση προς όφελός τους από εμπορικής άποψης», δήλωσε ο Ακιχίτο Νακάι, ανεξάρτητος αναλυτής του λιανικού εμπορίου.

Ωστόσο, τα στοιχεία της ιαπωνικής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν στα τέλη του περασμένου μήνα έδειξαν ότι ο πόλεμος έχει πλήξει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καθώς οι δύο μήνες που έχουν περάσει από την έναρξη της σύγκρουσης ανέτρεψαν τα κέρδη ενός ολόκληρου έτους.

Ο Νίκολας Σμιθ, αναλυτής για την Ιαπωνία στην CLSA, δήλωσε ότι η πτώση που σημειώθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ήταν συγκρίσιμη σε έκταση με την κατάρρευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που ακολούθησε τον σεισμό και την πυρηνική καταστροφή στο Τοχόκου το 2011.

Επιπλέον, ανεπίσημες αναφορές από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι μειώνονται τα αποθέματα μελανιού στην Ιαπωνία και σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση σύντομα, αναμένεται αύξηση τιμών ή απλοποίηση των συσκευασιών.