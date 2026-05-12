Οι «ασπρόμαυροι» έχουν μπροστά τους τις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play off της Stoiximan Super League και κυνηγάνε τη 2η θέση για να συμμετέχουν στα προκριματικά του Champions League, την ίδια ώρα όμως έχουν αρχίσει και τα μεταγραφικά σενάρια.

Ένα εξ αυτών αφορά τον Βίτορ Καρβάλιο, με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι να υποστηρίζει πως ο «δικέφαλος του βορρά» είναι μία από τις ομάδες που ζήτησε πληροφορίες για τον Καρβάλιο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα μέχρι το 2028.

«Ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία ομάδα που ζήτησε πληροφορίες για τον Βίτορ Καρβάλιο, μπαίνοντας στη λίστα μαζί με την Ατλέτικο Μινέιρο, την Αλ Σαμπάμπ και άλλες ομάδες, όπως αποκαλύφθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Ο Βραζιλιάνος μέσος ενδέχεται να αποχωρήσει από την Μπράγκα αυτό το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο έως το 2028», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.