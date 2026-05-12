Δύο Λιβανέζοι της Πολιτικής Προστασίας σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, την ώρα που εκτελούσαν αποστολή διάσωσης μετά από προηγούμενο πλήγμα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Το περιστατικό εντάσσεται στο συνεχιζόμενο μοτίβο επανειλημμένων πληγμάτων σε περιοχές όπου επιχειρούν διασώστες και υγειονομικό προσωπικό.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου, έχουν σκοτωθεί 380 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 1.122, ανάμεσά τους 22 παιδιά και 39 γυναίκες, παρά την τυπική παύση εχθροπραξιών. Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει 2.882 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 200 παιδιών και 279 γυναικών, ενώ στον απολογισμό αυτόν περιλαμβάνονται και τα μέλη της Χεζμπολάχ που έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Ο Νασρεντίν τόνισε ότι 108 μέλη του υγειονομικού προσωπικού και διασώστες έχουν σκοτωθεί και 249 έχουν τραυματιστεί από την αρχή της σύγκρουσης, ενώ τουλάχιστον 16 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς. Κατήγγειλε «σφαγή», υπογραμμίζοντας ότι τα οχήματα που πλήττονται μεταφέρουν μόνο ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό και τραυματίες και όχι μαχητές, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ εισήλθε ανοιχτά στη σύγκρουση στις 2 Μαρτίου, εξαπολύοντας επίθεση στο Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την κοινή ισραηλινοαμερικανική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης. Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο, με μαζικές εντολές εκκένωσης προς τον άμαχο πληθυσμό.

Παρά την εκεχειρία της 17ης Απριλίου, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται ιδίως στον νότο, με τον Λίβανο να καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για τερματισμό των πληγμάτων, ενόψει νέου γύρου έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί ασθενοφόρα και ιατρικές υποδομές για στρατιωτικούς σκοπούς, ισχυρισμό που η οργάνωση, αλλά και η λιβανική κυβέρνηση, απορρίπτουν.