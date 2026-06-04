Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη Σιμφερόπολη, στην Κριμαία, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ενώ άλλοι επτά τραυματίστηκαν.

Η χερσόνησος της Κριμαίας βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από το 2014, έπειτα από προσάρτηση που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς από την πλειονότητα των κρατών.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος σε κτίρια, που δεν είναι κατοικίες, στη Σιμφερόπολη», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.