Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ, τραγούδησε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του, Λι Τσιανγκ, κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, διακρίνεται ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός να κάθεται κοντά στον Λι σε ένα μεγάλο τραπέζι, με το μικρόφωνο στο χέρι, ενώ ερμηνεύει ένα κλασικό τραγούδι, το «Γλυκό σαν Μέλι», της Ταϊβανής τραγουδίστριας Τερέζα Τενγκ.

Ο Λι και οι άλλοι προσκεκλημένοι, που κάθονται με φόντο τις σημαίες της Ταϊλάνδης και της Κίνας, χτυπούν ρυθμικά παλαμάκια, ακολουθώντας το πιάνο που συνοδεύει το τραγούδι.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ανούτιν έπαιξε το My Way, το γνωστό τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα, στο πλευρό του πρωθυπουργού της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραΐμ, αυτή τη φορά με το σαξόφωνο, ενώ ο ομόλογός του τραγουδούσε.

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Ανόι τον Ιούνιο, είχε παίξει ένα βιετναμέζικο όργανο μαζί με ντόπιους μουσικούς προς τέρψη του πρωθυπουργού Λε Μιν Χουνγκ.