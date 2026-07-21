Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στα εκδοτήρια της Ακρόπολης κατά την αιματηρή επίθεση ενός 60χρονου σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών με μαχαίρι, νωρίς το πρωί της Τρίτης, περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

«Είμαστε στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα. Δεν άνοιξαν οι πόρτες να μπούμε μέσα και εκεί ακούσαμε φωνές και οι άνθρωποι σκορπιστήκανε παντού και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινότανε. Και είδαμε τον ένα άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα» λέει στο Orange Press Agency η Κόνι, ομογενής από την Αυστραλία.

Όπως εξηγεί, «μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθανε κοντά και εμείς συνεχίσαμε στο δρόμο μας».

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την Κόνι, που ήταν με την κόρη της στο σημείο, ανέλαβε η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ.

Οι τουρίστες που βρίσκονταν στα εκδοτήρια απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς, μέχρι να γίνει σαφές το τι είχε συμβεί. Αρκετοί έδωσαν και καταθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τραυματίες, ο άνδρας πιο σοβαρά, διακομίστηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό», ενώ ο 60χρονος δράστης συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει και ποινικό μητρώο. Τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση σε βάρος Έλληνα και είχε οδηγηθεί στο ΑΤ Κυψέλης, ενώ τον Νοέμβριο του 2019 συνελήφθη από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για κατοχή μαχαιριού και οδηγήθηκε στο ΑΤ Συντάγματος.

Μάλιστα, υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία που αφορούν τον δράστη:

Στις 12/06/2026 οδηγήθηκε στο ΓΝΑ Γεώργιος Γεννηματάς από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Το 2022 υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό όμως δεν εντοπίστηκε.

Το 2014 οδηγήθηκε στο Δαφνί από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης.

Ο άνδρας δηλώνει άστεγος.