Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα κάτω από τα δοκάρια, καθώς όλα δείχνουν πως ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Premier League. Με τα δεδομένα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τον ιδανικό αντικαταστάτη και ο Στέφαν Ορτέγκα φαίνεται να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Οι επαφές με τον έμπειρο Γερμανό τερματοφύλακα βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας. Ο Ορτέγκα έχει πλέον αποκτήσει σαφές προβάδισμα έναντι άλλων περιπτώσεων που είχαν εξεταστεί, όπως εκείνες των Ζοσέ Σα, Ορλάντο Χιλ και Ντομινίκ Κοτάρσκι, καθώς στον Πειραιά εκτιμούν ότι διαθέτει την εμπειρία και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η θέση.

Η αποχώρηση του Τζολάκη θεωρείται πλέον ζήτημα χρόνου, με τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ να ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του στην Αγγλία. Για τον λόγο αυτό, ο Ολυμπιακός επιδιώκει να έχει ολοκληρώσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του πριν οριστικοποιηθεί η μεταγραφή.

Από την πλευρά του, ο Ορτέγκα εξετάζει όλες τις προτάσεις που έχει στα χέρια του. Αν και υπάρχει ενδιαφέρον από συλλόγους της Bundesliga, καμία από τις προσφορές δεν τον έχει πείσει απόλυτα μέχρι στιγμής. Αντίθετα, η προοπτική του Ολυμπιακού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ομάδα που διεκδικεί σταθερά τίτλους και συμμετέχει κάθε χρόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.