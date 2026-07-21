Στις καταιγιστικές εξελίξεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ εστίασε το βράδυ της Δευτέρας 20/7 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παππάς. «Το κόμμα θα συμμετάσχει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές» διαμήνυσε και αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα.

«Εμείς λέμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας ότι θα είμαστε παρόντες στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο προοδευτικός χώρος που μπορεί να ανασυγκροτήσει την Αριστερά και να επηρεάσει τον πολιτικό χάρτη» είπε ο βουλευτής στο Action24, ενώ εστίαζοντας στη δημοσκοπήσεις και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρας σημείωσε πως οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν ταχθεί υπέρ του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Πώς σχολίασε τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον ΣΥΡΙΖΑ

Επίσης ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε επιθετική την πρόσφατη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

Όπως εξήγησε: «ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά χρόνια. Έφυγε, έκανε το δικό του κόμμα και ζητάει να ψηφιστεί το δικό του κόμμα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι έχουν ακουστεί και επιθετικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Εμείς, όταν μιλάμε για άλλα κόμματα, λέμε ότι δεν υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας, αλλά δεν έχουμε πει ότι έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Οι εξελίξεις τρέχουν και υπάρχουν δύο πτυχές».

«Η πρώτη είναι ότι έχουμε κάποιους βουλευτές οι οποίοι λένε ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κρατούν την έδρα τους και την περιφέρουν. Θα είναι πολύ αρνητικό εάν τέτοιου είδους πολιτικές συμπεριφορές επιβραβευτούν από την ΕΛΑΣ σε δεύτερο χρόνο. Η δεύτερη πτυχή είναι ότι αρχίζουν να καταγράφονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Η σημερινή τοποθέτηση της ΕΛΑΣ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί μια πολύ καθαρή μετατόπιση. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει», σημείωσε.

Εστιάζοντας στον Σωκράτη Φάμελλο που παραιτήθηκε πρόσφατα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς δήλωσε πως «θα είναι λάθος αν ανεξαρτητοποιηθεί», ενώ δήλωσε πως «αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε συνεννόηση» με τον πρώην πρωθυπουργό.