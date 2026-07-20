Με την συγκρότηση της Πολιτικής της Επιτροπής το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή.

Η Πολιτική Επιτροπή αποτελεί ένα ευρύ συλλογικό όργανο το οποίο έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη.

Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Στα μέσα Ιουλίου έχει επίσης ανακοινωθεί η πλήρης σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου με 400+1 πρόσωπα.

Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.ΑΣ.