Προκηρύχθηκε χθες ο δεύτερος κύκλος του καθεστώτος ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια».

Με συνολικό προϋπολογισμό €150 εκατ., τα €75 εκατ. ενίσχυσης αφορούν την παροχή επιχορήγησης και επιχορήγησης Leasing και τα άλλα €75 εκατ. σε φορολογική απαλλαγή των επιχειρήσεων. Η νέα προκήρυξη περιλαμβάνει και το σύνολο των πτηνοτροφείων καθώς και παροχή πρόσθετης ενίσχυσης των επιχειρήσεων που συστήνουν νέοι αγρότες.

Ενδεικτικά, παραμένουν προς χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και η μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, ενώ επιδοτούνται δαπάνες όπως:

αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

μεταφορά τεχνολογίας

συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων

μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Τέλος προστίθενται νέα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων καθώς και προϊόντων βάσει προτύπων.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία

Συνεταιρισμός

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 3η Αυγούστου 2026. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2026.

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