Η εθνική Αργεντινής γνώρισε την αποθέωση κατά την επιστροφή της στο Μπουένος Άιρες, παρά την ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χιλιάδες φίλαθλοι βρέθηκαν στους δρόμους και στο αεροδρόμιο για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για την πορεία τους στη διοργάνωση.

Παρότι η «Αλμπισελέστε» δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να κατακτήσει το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, η υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι θύμιζε εκείνη που αρμόζει σε πρωταθλητές. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα της Τρίτης (21/07) στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να τη χειροκροτήσουν.

Simply 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, don’t try to understand it ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/DAjDW3yxgX — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 21, 2026

Από το αεροδρόμιο της Εσεΐσα μέχρι το προπονητικό κέντρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, πλήθος κόσμου δημιούργησε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με σημαίες, καπνογόνα, συνθήματα και τραγούδια να συνοδεύουν τη διαδρομή του πούλμαν της ομάδας.

Ξεχωριστή νότα στην υποδοχή έδωσε η μπάντα των Γρεναδιέρων, η οποία ερμήνευσε το δημοφιλές «Muchachos», ενώ δεν έλειψαν και τα συνθήματα για τα Νησιά Φόκλαντ, με τους φιλάθλους να μετατρέπουν την επιστροφή της ομάδας σε μια μεγάλη γιορτή.

Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Λιονέλ Μέσι από την αποστολή, καθώς ο αρχηγός της εθνικής επέλεξε να επιστρέψει απευθείας στο σπίτι του για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του. Παρ’ όλα αυτά, η απουσία του δεν επηρέασε το πανηγυρικό κλίμα, με τους Αργεντινούς να εκφράζουν την αναγνώρισή τους για την προσπάθεια της ομάδας στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής.