Στην Πάρο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχοντας ήδη αφήσει για λίγο πίσω της τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η παρουσιάστρια του Happy Day ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει ευδιάθετη και μαυρισμένη.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει σε γραφικά σημεία του νησιού και στη λεζάντα εύχεται «Happy Week».

Δείτε τις φωτογραφίες της Σταματίνας Τσιμτσιλή