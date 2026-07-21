Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησε ζευγάρι ταξιδιωτικών vloggers στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα περιστατικό λίγο πριν από την επιβίβασή του σε πτήση της Ryanair.

Το ζευγάρι καταγγέλλει ότι κατέγραφε με το κινητό τηλέφωνο τους εαυτούς τους τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη διαφωνία ανάμεσα σε μια γυναίκα και υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με το μέγεθος της βαλίτσας της.

Η υπάλληλος άρπαξε το κινητό και τους είπε ότι δεν θα πετάξουν

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, η υπάλληλος της εταιρείας άρπαξε το κινητό τηλέφωνο από το χέρι των vloggers και τους είπε ότι, από τη στιγμή που κατέγραφαν με το κινητό τους, δεν θα τους επιτρεπόταν να ταξιδέψουν με την πτήση.

Αρχικά, το ζευγάρι κατάφερε να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος. Ωστόσο, τελικά δεν πέταξε, καθώς η υπάλληλος κάλεσε την ασφάλεια, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να αποβιβαστούν, ενώ οι αποσκευές τους κατέβηκαν επίσης από το αεροσκάφος.

Δεν τους έδωσαν ούτε τη φόρμα παραπόνων

Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι απευθύνθηκε στο γκισέ της Ryanair στο αεροδρόμιο προκειμένου να συμπληρώσει την καθιερωμένη φόρμα παραπόνων.

Όπως αναφέρουν, ο υπάλληλος αρνήθηκε να τους τη δώσει, λέγοντάς τους ότι προσέβαλαν τη συνάδελφό του.

Έπειτα από όσα συνέβησαν, το ζευγάρι παρέμεινε καθηλωμένο στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης.