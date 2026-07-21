Στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει έναν πραγματικό επιχειρησιακό μηχανισμό ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής εστίασε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης την Τρίτη 21/7 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», άσκησε κριτική στη στάση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, απέναντι στην Τουρκία και επίσης αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στο Κυπριακό και στις αυξομειώσεις των τιμών των καυσίμων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο Νικόλας Φαραντούρης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι δεν αναδεικνύει με την απαραίτητη ένταση τις τουρκικές προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Όπως είπε, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί το casus belli κατά της Ελλάδας, ενώ συνεχίζεται η κατοχή μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονότα που «πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής».

Πρόταση για ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας

Ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπει αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών-μελών σε περίπτωση επίθεσης ή απειλής, παραμένει χωρίς ουσιαστικό επιχειρησιακό περιεχόμενο.

«Απαιτείται η δημιουργία ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης και μηχανισμού εφαρμογής, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε ενδεχόμενες κρίσεις» σημείωσε και ανέφερε μάλιστα ότι έχει ήδη καταθέσει σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επίσης, εξέφρασε την αντίθεσή του σε σενάρια που θέλουν την Τουρκία να αποκτά κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να βασιστεί σε μια χώρα που εξακολουθεί να διατηρεί ανοιχτές διαφορές με κράτη-μέλη της ΕΕ.

Κυπριακό: Προϋπόθεση η επανένωση του νησιού

Αναφερόμενος στις νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για το Κυπριακό, ο κ. Φαραντούρης δήλωσε αισιόδοξος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να προβλέπει την επανένωση της Κύπρου και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής.

Υπογράμμισε ακόμη ότι τα εθνικά ζητήματα απαιτούν συνεννόηση και εθνική ομοψυχία και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά ή χωρίς ευρεία πολιτική συναίνεση.

Καύσιμα: «Οι διεθνείς τιμές δεν δικαιολογούν πάντα τις αυξήσεις στην Ελλάδα»

Σχολιάζοντας την πορεία των διεθνών τιμών της ενέργειας, ο ευρωβουλευτής εκτίμησε ότι δεν αναμένει ακραίες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς «ούτε οι μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν εκτίναξη των τιμών».

Ωστόσο, εξέφρασε προβληματισμό για την ελληνική αγορά καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές αυξάνονται πολύ γρήγορα ακόμη και με αφορμή την προσδοκία διεθνών εξελίξεων, χωρίς αυτό να αντανακλά πάντοτε το πραγματικό ενεργειακό κόστος.

Κατά τον ίδιο, το φαινόμενο αυτό δημιουργεί ερωτήματα για τη λειτουργία της αγοράς και επιβάλλει εντατικότερους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές στρεβλώσεις και φαινόμενα κερδοσκοπίας.