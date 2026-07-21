Η Ισπανία ανέβηκε ξανά στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες και κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η «ρόχα» πρόσθεσε ακόμη έναν σπουδαίο τίτλο στη συλλογή της, δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro 2024, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη διεθνή σκηνή.

Παρότι το αγωνιστικό σκέλος ανήκε αποκλειστικά στους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ κατά την απονομή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχε στην τελετή παράδοσης του τροπαίου μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ενώ βρέθηκε και στο βάθρο τη στιγμή των πρώτων πανηγυρισμών των νικητών.

Οι εικόνες από την απονομή έδειξαν τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο δίπλα στους παίκτες της Ισπανίας, ακόμη και σε ορισμένα από τα πρώτα στιγμιότυπα με το τρόπαιο. Ωστόσο, όσο οι εορτασμοί εξελίσσονταν, ο πρόεδρος της FIFA φάνηκε να καθοδηγεί τον Αμερικανό πρόεδρο εκτός του κεντρικού πλάνου, ώστε οι πανηγυρισμοί να συνεχιστούν αποκλειστικά με τους πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Trump has no shame, and he knows exactly what he’s doing.



Get off the fucking stage and let the players have their moment. pic.twitter.com/4oHACoVC5l — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 19, 2026

Αίσθηση προκάλεσε και η φωτογραφία που δημοσίευσε αργότερα η ισπανική ομοσπονδία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σηματοδοτήσει την κατάκτηση του τροπαίου. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν εμφανίζονταν ούτε ο Τραμπ ούτε ο Ινφαντίνο, με το επίκεντρο να βρίσκεται αποκλειστικά στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο. Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για διαφορετική λήψη ή για επεξεργασία της εικόνας, γεγονός που τροφοδότησε αρκετές συζητήσεις.

Η παρουσία των επικεφαλής της διοργανώτριας χώρας και της FIFA στην απονομή αποτελεί πάγια πρακτική στις μεγάλες διοργανώσεις. Παρ’ όλα αυτά, είναι ασυνήθιστο πολιτικοί ηγέτες να συμμετέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στους πανηγυρισμούς μιας εθνικής ομάδας μετά την κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ανεξάρτητα από όσα συζητήθηκαν γύρω από την τελετή, το επίτευγμα ανήκει ολοκληρωτικά στην Ισπανία. Οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο είναι εκείνοι που οδήγησαν τη χώρα στην κορυφή του κόσμου, χαρίζοντάς της το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της και επιστρέφοντας το τρόπαιο στην πατρίδα τους έπειτα από 16 χρόνια.