Ξεχάστε για λίγο τα διαφημιστικά κλισέ για «καταπράσινες αγκαλιές» και «σκηνικά καρτ ποστάλ». Η Μηλιά στη Σκόπελο δεν χρειάζεται υπερβολές για να σας πείσει. Είναι απλώς μια τεράστια, άγρια λωρίδα γης όπου τα πεύκα κυριολεκτικά ακουμπούν στο νερό και η θάλασσα έχει εκείνο το βαθύ, ηλεκτρίκ γαλαζοπράσινο χρώμα που συναντά κανείς μόνο στις Σποράδες.

Χωρισμένη στα δύο από έναν επιβλητικό κάθετο βράχο, η παραλία καταφέρνει να χωρέσει τα πάντα: από την ένταση και τις μουσικές του οργανωμένου beach bar στη μία πλευρά, μέχρι την απόλυτη απομόνωση και την ηρεμία των λευκών βότσαλων στην άλλη. Η Μηλιά βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Σκοπέλου, περίπου 14 χιλιόμετρα από τη Χώρα και μόλις ένα χιλιόμετρο από τον όρμο του Πανόρμου. Διαθέτει μία μαγευτική θέα προς τη θάλασσα καθώς και προς το μικρό καταπράσινο και ακατοίκητο νησάκι της Δασιάς.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την επίσκεψή σας

Άνετη πρόσβαση και σκιερό parking: Ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος σάς φέρνει χωρίς ταλαιπωρία κατευθείαν στην ακτή, όπου θα βρείτε έναν μεγάλο, δωρεάν χώρο στάθμευσης. Το πάρκινγκ βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα πυκνά πεύκα, πράγμα που σημαίνει ότι το αυτοκίνητό σας θα παραμείνει προστατευμένο από τον καυτό ήλιο όσες ώρες εσείς απολαμβάνετε το μπάνιο σας.

Ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος σάς φέρνει χωρίς ταλαιπωρία κατευθείαν στην ακτή, όπου θα βρείτε έναν μεγάλο, δωρεάν χώρο στάθμευσης. Το πάρκινγκ βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα πυκνά πεύκα, πράγμα που σημαίνει ότι το αυτοκίνητό σας θα παραμείνει προστατευμένο από τον καυτό ήλιο όσες ώρες εσείς απολαμβάνετε το μπάνιο σας. Απαραίτητα τα ειδικά παπούτσια θαλάσσης: Αν και η ακτή έχει ψιλό βότσαλο και άμμο, η μορφολογία του βυθού αλλάζει μόλις μπείτε στο νερό. Το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από μεγάλες, λείες και αρκετά γλιστερές πέτρινες πλάκες, οπότε ένα ζευγάρι παπούτσια θαλάσσης είναι απολύτως απαραίτητο για να μπαίνετε και να βγαίνετε με ασφάλεια και άνεση.

Αν και η ακτή έχει ψιλό βότσαλο και άμμο, η μορφολογία του βυθού αλλάζει μόλις μπείτε στο νερό. Το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από μεγάλες, λείες και αρκετά γλιστερές πέτρινες πλάκες, οπότε ένα ζευγάρι παπούτσια θαλάσσης είναι απολύτως απαραίτητο για να μπαίνετε και να βγαίνετε με ασφάλεια και άνεση. Ιδανικός προορισμός για εξερεύνηση με μάσκα: Αυτές ακριβώς οι πέτρινες πλάκες και οι βραχώδεις σχηματισμοί του βυθού λειτουργούν ως φυσικό καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή. Τα νερά διατηρούν μια μοναδική κρυστάλλινη διαύγεια, οπότε αν πάρετε μαζί σας μάσκα και αναπνευστήρα, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες βυθούς του νησιού.

Αυτές ακριβώς οι πέτρινες πλάκες και οι βραχώδεις σχηματισμοί του βυθού λειτουργούν ως φυσικό καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή. Τα νερά διατηρούν μια μοναδική κρυστάλλινη διαύγεια, οπότε αν πάρετε μαζί σας μάσκα και αναπνευστήρα, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες βυθούς του νησιού. Επιλογή ανάμεσα σε κοσμοπολίτικη και ελεύθερη ζώνη: Η παραλία ικανοποιεί κάθε γούστο καθώς χωρίζεται φυσικά σε δύο διαφορετικές ζώνες. Στη δεξιά πλευρά χτυπά ο παλμός του οργανωμένου beach bar με ξαπλώστρες, δυνατή μουσική, δροσερά κοκτέιλ και θαλάσσια σπορ, ενώ η αριστερή πλευρά παραμένει εντελώς ελεύθερη για όσους θέλουν να στήσουν τη δική τους ομπρέλα και να απομονωθούν.

Η παραλία ικανοποιεί κάθε γούστο καθώς χωρίζεται φυσικά σε δύο διαφορετικές ζώνες. Στη δεξιά πλευρά χτυπά ο παλμός του οργανωμένου beach bar με ξαπλώστρες, δυνατή μουσική, δροσερά κοκτέιλ και θαλάσσια σπορ, ενώ η αριστερή πλευρά παραμένει εντελώς ελεύθερη για όσους θέλουν να στήσουν τη δική τους ομπρέλα και να απομονωθούν. Το πιο διάσημο ηλιοβασίλεμα του νησιού: Στη Μηλιά θα ζήσετε μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς θεωρείται το ιδανικότερο σημείο στη Σκόπελο για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα. Αξίζει να μείνετε στην παραλία μέχρι αργά, για να προλάβετε τον ήλιο να δύει και να χάνεται κυριολεκτικά πίσω από το κατάφυτο, ακατοίκητο νησάκι της Δασιάς.

Στη Μηλιά θα ζήσετε μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς θεωρείται το ιδανικότερο σημείο στη Σκόπελο για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα. Αξίζει να μείνετε στην παραλία μέχρι αργά, για να προλάβετε τον ήλιο να δύει και να χάνεται κυριολεκτικά πίσω από το κατάφυτο, ακατοίκητο νησάκι της Δασιάς. Προσοχή στους δυτικούς ανέμους και το κύμα: Παρά το γεγονός ότι η παραλία είναι γενικά απάνεμη, επηρεάζεται άμεσα όταν στο νησί πνέουν ισχυροί δυτικοί ή βορειοδυτικοί άνεμοι. Σε τέτοιες μέρες, η θάλασσα σηκώνει αρκετά μεγάλο κύμα, κάτι που σημαίνει ότι το κολύμπι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά αν ταξιδεύετε με μικρά παιδιά.

Πώς θα φτάσετε στη Μηλιά

Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Σκοπέλου και η πρόσβαση είναι πολύ απλή, καθώς η σήμανση στο οδικό δίκτυο είναι εξαιρετική. Από τη Χώρα απέχει περίπου 14 χιλιόμετρα και η διαδρομή διαρκεί 20-25 λεπτά με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή, οδηγώντας μέσα από έναν καταπράσινο δρόμο γεμάτο πεύκα. Από το λιμάνι της Γλώσσας η απόσταση είναι περίπου 15 χιλιόμετρα και θα χρειαστείτε γύρω στα 20 λεπτά για να φτάσετε.

Αν δεν διαθέτετε το δικό σας μεταφορικό μέσο, μπορείτε να πάτε στη Μηλιά με τοπικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Το καλοκαίρι τα δρομολόγια είναι τακτικά και συνδέουν τη Χώρα με τη Γλώσσα. Η στάση για τη Μηλιά είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο και από εκεί θα χρειαστεί να περπατήσετε περίπου 5-10 λεπτά σε κατηφορικό δρόμο για να φτάσετε στην ακτή.

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