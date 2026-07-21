Τη συμπλοκή 15χρονων κοριτσιών στο Ηράκλειο της Κρήτης δείχνει βίντεο -ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και όπως έγινε γνωστό οι ανήλικες έδωσαν ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους με τη βία.

Όπως αποτυπώνεται στο ντοκουμέντο του Mega οι δύο 15χρονες γρονθοκοπούν η μία την άλλη, μαλλιοτραβιούνται, κυλιούνται στο χώμα και χτυπιούνται με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ οι παρέες τους βιντεοσκοπούν το συμβάν.

Οι δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για την υπόθεση πέρασαν τη νύχτα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, πριν οδηγηθούν το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Εισαγγελέα. Σε βάρος τους ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για τις 26 Νοεμβρίου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το CRETA24, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18/7 στην οδό Εφέσου, όταν η 15χρονη συναντήθηκε με τις συνομήλικές της για να διευθετήσουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε μία ιδιαίτερα βίαιη επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ η ένταση της επίθεσης ήταν τέτοια που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

«Σύνηθες. Ιδιαίτερα με τα κορίτσια, όπου αυτά τα street fights που κάνουν, τα κάνουν περισσότερο κοπέλες και γίνεται και εντός των σχολείων πολλές φορές δυστυχώς. Έχει αποδειχθεί από έρευνα των Αρχών, ότι το 70 με 80% το κάνουν για να τα ανεβάσουν στα social» επεσήμανε χαρακτηριστικά για τα όσα συνέβησαν ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας τονίζοντας πως η ανησυχία που προκαλούν τα περιστατικά βίας ανηλίκων είναι έντονη.

«Η βία εξαπλώνεται, προφανώς θα πήγαινε και στα κορίτσια»

«Το 80%, όσο περίεργο κι αν σας φανεί, είναι γκομενοδουλειές. Όπου ακούς κορίτσια που τσακώνονται, είναι γκομενοδουλειά από πίσω», σημείωσε σε δηλώσεις του στο Mega.

«Επειδή η βία και η παραβατικότητα εξαπλώνεται, προφανώς θα πήγαινε και στα κορίτσια» είπε από την πλευρά της η Δρ. Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος και εγκληματολόγος επίσης στο Mega.

«Έχει αλλάξει ποιοτικά δηλαδή πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αφορά και στα κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ της βίας των αγοριών και της βίας των κοριτσιών υπάρχουν σαφείς διαφορές, για διαφορετικούς λόγους» σημείωσε.

«Οι παρατηρητές της βίας, είναι επίσης συνένοχοι στη βία», δήλωσε κλείνοντας.