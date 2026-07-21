Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όπου ο ιερέας του χωριού και ο πρόεδρος της κοινότητας ήρθαν στα χέρια στον προαύλιο χώρο του ναού, έδωσε ο Φώτης Μαντζιαφός, πρόεδρος Νεοχωρίου Καρδίτσας.

«Εμείς όπως κάθε χρόνο, παραμονή του Προφήτη Ηλία, πάμε και στήνουμε γιατί την επόμενη ημέρα του Προφήτη Ηλία, έχουμε το πανηγύρι μας. Δεν κάναμε τίποτα άλλο παρά ό,τι κάνουμε κάθε χρόνο. Πήγαμε να κάνουμε την προετοιμασία», λέει στο MEGA.

«Δεν είχαμε ειδοποιηθεί, κανένας, ότι πρόκειται να γίνει κάποιος γάμος εκεί. Συνήθως δεν γίνεται λόγω του πανηγυριού. Ξαφνικά, ήρθε ένα συνεργείο εκεί για τον στολισμό και απορήσαμε τι έγινε, πήρα τηλέφωνο τον παπά, ήρθε ο παπάς εκεί. Ήταν με απόλυτο και αλαζονικό τρόπο “πάρτε τα και φύγετε από δω”».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Πήρε ο παπάς την Αστυνομία, ήρθε ένα περιπολικό, τον ρώτησε τον παπά “δεν ήξερες τη διαδικασία που γίνεται;”, “ναι” λέει “κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται”».

«Ξαφνικά ξεκίνησε να σπρώχνει καρέκλες, να επιτίθεται», αναφέρει ο κοινοτάρχης, με τον ιερέα από την πλευρά του να σημειώνει:

«Η αλήθεια θα λάμψει. Εγώ δέχθηκα το ξύλο και από αυτόν και από άλλον συγχωριανό. Εγώ απλά αμύνθηκα. Ίσως θα έπρεπε να καθίσω να φάω το ξύλο τελικά για να είναι ευχαριστημένοι».

Οι τρεις εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.