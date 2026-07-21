Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για ανήλικο που βρίσκεται μόνο του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου.

Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας και φώναζε τους γονείς του, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.

Το μικρό παιδί φαίνεται πως ήταν μόνο στο σπίτι και γείτονες που το άκουσαν ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, για να μην υπάρξει κίνδυνος για το ανήλικο.

Οι αστυνομικοί, φθάνοντας στην πολυκατοικία, ανέβηκαν αμέσως στον 5ο όροφο και από γειτονικό διαμέρισμα πέρασαν στο μπαλκόνι όπου ήταν το παιδάκι, το πήραν στην αγκαλιά τους και το ηρέμησαν.

Στη συνέχεια το μετέφεραν με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες για να εντοπιστούν οι γονείς του.