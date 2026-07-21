Μια περιπετειώδης δραστηριότητα σε θέρετρο της Καρνατάκα στην Ινδία μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν τουρίστα, όταν έπεσε από ύψος περίπου 12 μέτρων κατά τη διάρκεια βόλτας με zipline, καθώς παρουσίασε βλάβη ο μηχανισμός ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Νταντέλι, με τη στιγμή της πτώσης να καταγράφεται από άτομο που βρισκόταν στο σημείο. Το βίντεο στη συνέχεια διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Το θύμα -που ταυτοποιήθηκε ως Κούμπερ Σουρπούρ- υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα χέρια και τα πόδια, καθώς και νευρολογικές βλάβες. Όπως υποστηρίζει η οικογένειά του, ο μηχανισμός ασφάλειας του zipline έσπασε ενώ ο άνδρας βρισκόταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Παράλληλα, κατήγγειλαν ότι ο εξοπλισμός έδειχνε φθαρμένος και ότι δεν είχε συντηρηθεί σωστά.

Ο Κούμπερ έλαβε αρχικά ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο της περιοχής και αργότερα μεταφέρθηκε σε άλλο για πιο εξειδικευμένη περίθαλψη, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Η οικογένειά του ζητά να αποδοθούν ευθύνες στη διοίκηση του θέρετρου, υποστηρίζοντας ότι το ατύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας και την τακτική συντήρηση του εξοπλισμού.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στις εγκαταστάσεις υπαίθριων δραστηριοτήτων και συχνότερες επιθεωρήσεις, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια ατυχήματα, σύμφωνα με το ndtv.com.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες: