Στα μπουρίνια που «χτύπησαν» τη Βόρεια Ελλάδα εστιάζει σε μακροσκελή του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Σάκης Αρναούτογλου.

«Ορισμένες φορές το πιο επικίνδυνο μέρος μιας πολύ θερμής ημέρας δεν είναι οι 40 βαθμοί το μεσημέρι, αλλά τα λίγα λεπτά ενός ξαφνικού βραδινού μπουρινιού» τονίζει.

«Η πολλή ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια και, όταν συνδυαστεί με υγρασία, ψυχρότερο αέρα ψηλότερα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους, να προκαλέσει απότομη και βίαιη εκδήλωση αστάθειας» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

«Επειδή με ρωτήσατε πολλοί για το πώς προέκυψαν τόσο ξαφνικά τα χθεσινοβραδινά μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, θέλω να εξηγήσω κάτι όσο πιο απλά γίνεται.

Δεν αρκεί το καλοκαίρι να κοιτάζουμε μόνο πόσο ψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία. Η πολλή ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια και, όταν συνδυαστεί με υγρασία, ψυχρότερο αέρα ψηλότερα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους, να προκαλέσει απότομη και βίαιη εκδήλωση αστάθειας.

Αυτό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, έντονη βροχόπτωση και συνεχείς αστραπές καταγράφηκαν σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης σημειώθηκε έντονο μπουρίνι, στις Σέρρες υπήρξε ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ στη Δράμα η βροχή και οι δυνατοί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα στην κυκλοφορία και πολύ περιορισμένη ορατότητα.

Σας ευχαριστώ πραγματικά για τις πολλές αναφορές, τις φωτογραφίες και τα βίντεο, αλλά και για τα καλά σας λόγια σχετικά με την έγκαιρη επισήμανση της αποψινής εξέλιξης μέσα από την σελίδα. Η ουσία, όμως, δεν είναι αν ήμουν ο μοναδικός ή ποιος πέτυχε μια πρόγνωση. Η ουσία είναι να φτάνει εγκαίρως η πληροφορία στον κόσμο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις για φαινόμενα που μπορεί να εκδηλωθούν πολύ τοπικά και απότομα.

Τα προγνωστικά μοντέλα είναι πολύτιμα, αλλά δεν μπορούν πάντοτε να δείξουν με ακρίβεια ποιο χωριό ή ποια γειτονιά θα δεχθεί το ισχυρότερο μπουρίνι. Γι’ αυτό χρειάζεται συνδυασμός των μοντέλων με τη δορυφορική εικόνα, τους κεραυνούς, την πραγματική συμπεριφορά της ατμόσφαιρας.

Το αποψινό βράδυ μάς υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να ρωτάμε μόνο πόση ζέστη θα κάνει. Πρέπει να εξετάζουμε και τι μπορεί να γεννήσει αυτή η ζέστη, όταν η ατμόσφαιρα γίνει ασταθής.

Γιατί ορισμένες φορές το πιο επικίνδυνο μέρος μιας πολύ θερμής ημέρας δεν είναι οι 40 βαθμοί το μεσημέρι, αλλά τα λίγα λεπτά ενός ξαφνικού βραδινού μπουρινιού.

Να είστε καλά, Σάκης Αρναούτογλου».

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου