Μια απίστευτη περιπέτεια είχε αίσιο τέλος για έναν σκύλο στην Καλιφόρνια, ο οποίος εντοπίστηκε να κολυμπά μόνος του στα νερά του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του.

Ο σκύλος είχε χαθεί στις 4 Ιουλίου και εντοπίστηκε να απομακρύνεται από την ακτή, κολυμπώντας περίπου μισό μίλι μέσα στον κόλπο. Η αστυνομία ενημερώθηκε από αυτόπτη μάρτυρα και κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οργάνωσαν επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση του ζώου.

Οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν τη θέση του σκύλου με τη βοήθεια drone και στη συνέχεια έφτασαν στο σημείο με σκάφος, απομακρύνοντάς τον με ασφάλεια από το νερό.

Λίγο αργότερα, ο σκύλος επέστρεψε στην οικογένειά του, σύμφωνα με τον Independent.