Ακούμε συχνά τον όρο «ανθεκτικότητα» και τη σύνδεσή του με την οικοδόμηση της ευεξίας. Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να προσαρμόζεστε και να ανακάμπτετε έπειτα από δύσκολες καταστάσεις. Είναι η δυνατότητα να «σηκώνεστε ξανά» μετά από μια αντιξοότητα.

Πρόκειται τόσο για τη διαδικασία όσο και για το αποτέλεσμα της επιτυχημένης προσαρμογής σε απαιτητικές εμπειρίες της ζωής, κυρίως μέσα από την ψυχική, συναισθηματική και συμπεριφορική ευελιξία, αλλά και την προσαρμογή στις εξωτερικές και εσωτερικές απαιτήσεις.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν ψυχολόγοι στο Psychology Today άλλο είναι να γνωρίζουμε τι σημαίνει ανθεκτικότητα και άλλο να κατανοούμε πώς λειτουργεί και πώς εν τέλει μπορεί να γίνει τρόπος ζωής.

Περιλαμβάνει συμπεριφορές, τρόπους σκέψης και πράξεις που ο καθένας μπορεί να μάθει και να αναπτύξει. Έρευνες έχουν δείξει ότι πρόκειται για ένα συνηθισμένο σύνολο δεξιοτήτων και όχι για κάποιο εξαιρετικό ή σπάνιο χάρισμα. Όπως συμβαίνει, όμως, και με την ενδυνάμωση των μυών, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απαιτεί χρόνο και συνειδητή προσπάθεια.

Η ανθεκτικότητα δεν παραμένει σταθερή σε όλους τους τομείς της ζωής. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιδεικνύετε μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι σε μια επαγγελματική αποτυχία, αλλά να δυσκολεύεστε περισσότερο να προσαρμοστείτε σε μια κρίση υγείας.

Για να κατανοήσετε καλύτερα την ανθεκτικότητα, είναι χρήσιμο να τη δείτε μέσα από τέσσερα βασικά στοιχεία, καθένα από τα οποία μπορεί να σας βοηθήσει να την καλλιεργήσετε με διαφορετικό τρόπο: τη σύνδεση, την ευεξία, τον υγιή τρόπο σκέψης και το νόημα.

1. Δημιουργία ουσιαστικών συνδέσεων

Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για να ενισχύσετε την ανθεκτικότητά σας είναι να δημιουργήσετε κοινωνικές συνδέσεις. Οι σχέσεις με τους άλλους μπορούν να αποτελέσουν πηγή παρηγοριάς, ενθάρρυνσης, αίσθησης του ανήκειν και, ορισμένες φορές, πρακτικής βοήθειας. Όλα αυτά μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητά σας να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες.

Μερικοί τρόποι για να δημιουργήσετε ισχυρότερες συνδέσεις είναι να δώσετε προτεραιότητα στις προσωπικές – κοινωνικές σχέσεις. Προσπαθήστε να ενδυναμώσετε τις σχέσεις που έχετε ήδη και, παράλληλα, αναζητήστε ευκαιρίες για να δημιουργήσετε νέες.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ποιότητα των σχέσεων έχει μεγαλύτερη σημασία από την ποσότητα. Μπορεί να γνωρίζετε πολλούς ανθρώπους και να έχετε αρκετούς φίλους μόνο κατ’ όνομα, αλλά παρ’ όλα αυτά να αισθάνεστε απομονωμένοι και χωρίς υποστήριξη. Αντίθετα, ακόμη και λίγοι αληθινοί φίλοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα της σύνδεσης και της υποστήριξης.

Η σύνδεση προϋποθέτει, επίσης, την προθυμία να ζητάτε αλλά και να προσφέρετε βοήθεια. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για ανθρώπους που έχουν συνηθίσει να παρουσιάζονται πάντοτε ικανοί και αυτάρκεις. Ωστόσο, η ανάγκη για υποστήριξη και η προσφορά βοήθειας δεν αποτελούν σημάδια αδυναμίας ή έλλειψης ανθεκτικότητας. Αντιθέτως, αποτελούν βασικά μέρη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί πραγματικά η ανθεκτικότητα.

2. Υποστήριξη της σωματικής και ψυχικής ευεξίας

Η ανθεκτικότητα είναι δυσκολότερο να διατηρηθεί όταν το σώμα και το μυαλό δεν λειτουργούν με υγιή τρόπο. Είναι επομένως σημαντικό να καλλιεργείτε την ευεξία σας, φροντίζοντας τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική σας υγεία και αποφεύγοντας αρνητικούς τρόπους εκτόνωσης.

Η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και ο επαρκής ύπνος επηρεάζουν την ικανότητά σας να ανταποκρίνεστε στο στρες.

Ένας ακόμη τρόπος για να υποστηρίξετε την ευεξία σας είναι να κατανοήσετε πώς αντιδράτε συνήθως στο άγχος και στις αντιξοότητες. Αυτό αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα για να μάθετε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμογής και να αποφεύγετε συμπεριφορές που τελικά σας επιβαρύνουν.

Η αυτογνωσία περιλαμβάνει, επίσης, την κατανόηση των δυνατών σας σημείων, αλλά και την αναγνώριση των αδυναμιών σας.

3. Εξάσκηση στον υγιή τρόπο σκέψης

Υγιής σκέψη δεν σημαίνει μια «τοξική θετικότητα» ούτε άρνηση των δυσκολιών. Σημαίνει ότι προσπαθείτε να εξετάσετε μια απαιτητική κατάσταση με ισορροπημένο τρόπο.

Από τη μία πλευρά, θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε μια δύσκολη κατάσταση ως μόνιμη και χωρίς καμία ελπίδα. Αυτή η οπτική μπορεί να είναι κατανοητή, αλλά δεν είναι απαραίτητα αντικειμενικά σωστή. Από την άλλη πλευρά, μπορείτε να αναγνωρίσετε πλήρως τη δυσκολία της κατάστασης και ταυτόχρονα να επιλέξετε εποικοδομητικούς τρόπους αντίδρασης.

Για να εξασκήσετε αυτόν τον υγιή τρόπο σκέψης, μπορεί να σας βοηθήσει να θέσετε στον εαυτό σας ορισμένα ερωτήματα όταν προκύπτει μια δυσκολία:

Ποιες πλευρές αυτής της κατάστασης βρίσκονται έξω από τον έλεγχό μου;

Ποιες πλευρές βρίσκονται υπό τον έλεγχό μου;

Ποιο είναι ένα μικρό βήμα που μπορώ να κάνω τώρα;

Ποια προσωπικά δυνατά σημεία ή προηγούμενες εμπειρίες μπορώ να αξιοποιήσω;

Ποιος θα μπορούσε να μου προσφέρει υποστήριξη ή εξειδικευμένη βοήθεια;

Οι άνθρωποι που είναι περισσότερο αισιόδοξοι τείνουν να αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των αποτελεσμάτων και ισχυρότερη αίσθηση προσωπικής αποτελεσματικότητας.

Όταν αντιμετωπίζετε μια πρόκληση, επικεντρωθείτε σε όσα μπορείτε να κάνετε και εντοπίστε θετικά βήματα επίλυσης του προβλήματος που μπορείτε να ακολουθήσετε. Προσπαθήστε να υιοθετήσετε υγιείς σκέψεις, διατηρώντας τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, αποδεχόμενοι τις αλλαγές και κρατώντας μια βοηθητική και εποικοδομητική στάση. Μπορείτε, επίσης, να αντλήσετε δύναμη από τις προηγούμενες εμπειρίες, τα ταλέντα και τις ικανότητές σας. Παράλληλα, δεν πρέπει να φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε.

4. Αναζήτηση νοήματος

Η εύρεση ενός σκοπού στη ζωή μπορεί να σας οδηγήσει προς την ανθεκτικότητα, καθώς σας επιτρέπει να τοποθετήσετε τις εμπειρίες σας μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο ξεπερνά τον ίδιο σας τον εαυτό.

Το νόημα μπορεί να προκύψει μέσα από την προσφορά βοήθειας στους άλλους, τη συνεχή μάθηση, την πνευματικότητα, τη συμμετοχή στην κοινότητα ή τη δημιουργία στόχων και τη σταδιακή πρόοδο προς την επίτευξή τους. Η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για αυτογνωσία και προσωπική ανακάλυψη μπορεί, επίσης, να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Η αίσθηση σκοπού δεν χρειάζεται να είναι μεγαλειώδης ή μόνιμη. Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο η φροντίδα ενός άλλου ανθρώπου ή ενός ζώου, η προσφορά σε μία από τις κοινότητες στις οποίες ανήκετε ή η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας που σας ενθουσιάζει.

Ο σκοπός μπορεί, επίσης, να είναι προσωρινός, καθώς το νόημα που δίνετε στη ζωή σας μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου ή να ανακαλύψετε νέες πηγές νοήματος.

Η αυτογνωσία και η προσωπική εξέλιξη μπορούν επίσης να προσφέρουν μια ισχυρή αίσθηση σκοπού. Οι αντιξοότητες οδηγούν ορισμένες φορές τους ανθρώπους να επανεξετάσουν τις αξίες, τις προσδοκίες και τις προτεραιότητές τους. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να καταλήξουν σε νέες επιλογές που αντανακλούν καλύτερα τις ανανεωμένες αξίες και προτεραιότητές τους.

Η ανθεκτικότητα είναι μια διαρκής διαδικασία

Η ανθεκτικότητα δεν σημαίνει πάντοτε ότι επιστρέφετε στη ζωή ακριβώς όπως ήταν πριν. Μερικές φορές μπορεί να σημαίνει ότι προχωράτε μπροστά, προς έναν νέο τρόπο ζωής και ύπαρξης.

Δεν είναι απαραίτητο να σημειώνετε την ίδια πρόοδο και στα τέσσερα βασικά στοιχεία της ανθεκτικότητας ταυτόχρονα. Ορισμένες φορές, κάποιοι τομείς μπορεί να χρειάζονται περισσότερη προσοχή από τους υπόλοιπους.

Κάποιος μπορεί, για παράδειγμα, να έχει μια ιδιαίτερα ισχυρή αίσθηση σκοπού, αλλά να δυσκολεύεται επειδή δεν αισθάνεται αρκετά συνδεδεμένος κοινωνικά. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και υγιές να επικεντρώνεστε περισσότερο σε συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά.

Τελικά, η ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμένετε πάντοτε απόλυτα δυνατοί. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, δεν θα υπήρχε ποτέ ανάγκη να ανακάμψετε από οτιδήποτε.

Αντίθετα, η ανθεκτικότητα είναι μια συνεχής διαδικασία μέσα από την οποία, όταν εμφανίζονται δυσκολίες, μπορείτε να αντλήσετε δύναμη από τα τέσσερα βασικά στοιχεία. Δουλεύοντας πάνω σε αυτούς τους τομείς ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να ενισχύσετε την ικανότητά σας να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της ζωής. Οι δύσκολες καταστάσεις μπορεί να συνεχίσουν να προκαλούν άγχος ή συναισθηματική αναστάτωση, αλλά θα μπορείτε να τις ξεπερνάτε με μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερη υποστήριξη και ισχυρότερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας να επιμένετε.