Φτωχό είναι το σημερινού μενού των αθλητικών μεταδόσεων της τηλεόρασης, αφού στο πρόγραμμα υπάρχουν μόνο αγώνες τένις στην Πορτογαλία

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: