Φτωχό είναι το σημερινού μενού των αθλητικών μεταδόσεων της τηλεόρασης, αφού στο πρόγραμμα υπάρχουν μόνο αγώνες τένις στην Πορτογαλία
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
- 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βίλιους Γκάουµπας – Πάμπλο Καρένο Μπούστα Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Ορλάντο Λουζ Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
- 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σταν Βαβρίνκα – Ροµάν Αντρές Μπουρουτσάγκα Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
- 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότιτς Βαν ντε Ζάντσουλπ – Ζάιμ Φαρία Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)