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Φτωχό είναι το σημερινού μενού των αθλητικών μεταδόσεων της τηλεόρασης, αφού στο πρόγραμμα υπάρχουν μόνο αγώνες τένις στην Πορτογαλία

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

  • 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βίλιους Γκάουµπας – Πάμπλο Καρένο Μπούστα Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
  • 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Ορλάντο Λουζ Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
  • 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σταν Βαβρίνκα – Ροµάν Αντρές Μπουρουτσάγκα Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)
  • 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότιτς Βαν ντε Ζάντσουλπ – Ζάιμ Φαρία Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)