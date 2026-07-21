Ένα στιγμιότυπο από συνέντευξη του Ρόμπι Γουίλιαμς μετά τον τελικό του Μουντιάλ προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ένα μικρό λευκό αντικείμενο φάνηκε να πέφτει από το στόμα του πάνω στο μικρόφωνο.

Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς την Κυριακή 19 Ιουλίου, λίγο μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ.

Στο βίντεο φαίνεται το λευκό αντικείμενο, το οποίο αρκετοί χρήστες χαρακτήρισαν ως «χαπάκι», να πέφτει πάνω στο ροζ μικρόφωνο. Ο ίδιος το πιάνει και στη συνέχεια το ακουμπά στο μέτωπό του, με τη σκηνή να προκαλεί αμέσως πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Haha Robbie Williams at the world cup, a bit of cocaine falls out his nose on to the microphone, he then picks it up and wipes his head .. pic.twitter.com/4AA2HMorIp — Adam Dunn (@AdamDunn1872) July 20, 2026

Η εικόνα προκάλεσε γρήγορα εικασίες στο διαδίκτυο. Αρκετοί χρήστες αναρωτήθηκαν για το τι ακριβώς συνέβη, με τα σενάρια για χρήση ναρκωτικών να πληθαίνουν. Ο Βρετανός τραγουδιστής, ωστόσο, θέλοντας να βάλει τέλος στις φήμες, δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Βρετανός τραγουδιστής εξήγησε ότι το λευκό αντικείμενο ήταν μια… απλή παστίλια μέντας. Μάλιστα, στο βίντεο εμφανίστηκε να δείχνει ότι έχει μαζί του και άλλες παστίλιες, αντιμετωπίζοντας την όλη υπόθεση με χιούμορ και θέλοντας να περάσει το μήνυμα ότι δεν πρέπει να βγαίνουν βιαστικά συμπεράσματα.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησύχησε για εμένα», ανέφερε στην αρχή ειρωνικά. Στη συνέχεια, χαμογέλασε και είπε: «Αλλά είναι εντάξει, γιατί έχω αρκετές ακόμα!», δείχνοντας δύο καραμέλες μέσα στο στόμα του.