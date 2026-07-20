Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, απέστειλε προς τον ομόλογο του στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Rafael Louzan, συγχαρητήρια επιστολή για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου της ΕΠΟ:

«Εκ μέρους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και εμού προσωπικά, θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμότερα και πλέον ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς εσάς, τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο και προς όλους όσοι εργάζονται στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τον θρίαμβο της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Ισπανία ήταν, κατά γενική ομολογία, η κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης και η κατάκτηση του τροπαίου αποτελεί τη φυσική επιβράβευση της αγωνιστικής της υπεροχής, δικαιώνοντας το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Μόλις δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του UEFA EURO, η επιτυχία της Ισπανίας στη μεγαλύτερη διεθνή ποδοσφαιρική διοργάνωση, επιβραβεύει ακόμη περισσότερο το στρατηγικό όραμα της Ομοσπονδίας σας. Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και το αναπτυξιακό μοντέλο που έχετε διαμορφώσει αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Παρακαλώ δεχθείτε για ακόμη μία φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια. Εύχομαι σε εσάς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ισπανικού ποδοσφαίρου κάθε επιτυχία και ακόμη περισσότερα σπουδαία επιτεύγματα τα επόμενα χρόνια».