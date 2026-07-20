Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επιπλέον στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν συνδρομή υδροφόρες ΟΤΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Lamiareport.gr

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Παράλληλα στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.