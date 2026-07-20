Βίντεο που καταγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης στο Ηράκλειο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τη στιγμή που η ανήλικη δέχεται επίθεση από συνομήλικές της το βράδυ του Σαββάτου (18/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, οι τρεις ανήλικες είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν προκειμένου να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, με τη 15χρονη να δέχεται χτυπήματα από δύο κοπέλες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μια ακόμη ανήλικη κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ φέρεται να παρότρυνε τις δύο δράστιδες κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Μετά τον ξυλοδαρμό, η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία, ενώ η ανήλικη αποχώρησε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνέλαβαν μία 14χρονη που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση και μία 15χρονη που φέρεται να βιντεοσκοπούσε το περιστατικό. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Μία 16χρονη, η οποία επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων, τα οποία θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς των δύο κοριτσιών που κατηγορούνται για την επίθεση προτίθενται να καταθέσουν μήνυση σε βάρος της 15χρονης και των γονιών της. Οι ανήλικες οδηγήθηκαν τη Δευτέρα (20/7) στον εισαγγελέα, ενώ η δίκη τους ορίστηκε για τις 26 Νοεμβρίου.