Η Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση της έκανε αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας Δημοσθένη Γυρούση για οικονομική στήριξη πέντε Αθλητικών Ομοσπονδιών.

Συνολικά εγκρίθηκαν 243.241 ευρώ για τις πέντε Αθλητικές Ομοσπονδίες και τα οποία θα διανεμηθούν ως εξής:

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος 120.000 ευρώ

Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο 42.864,00 ευρώ

Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων 21.017 ευρώ

Ελληνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ-Σόφτμπολ για προπονητικό καμπ στην Αρχαία Ολυμπία 23.160 ευρώ

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 36.200 ευρώ εκ των οποίων 15.500 για την προετοιμασία του αθλητή Κάμερον Μαραμενίδη.

Επίσης, η Χριστίνα Μπούρμπου (κωπηλασία), Γιώργος Φρανκς (στίβος) εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Los Angeles».