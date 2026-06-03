Η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αγία Πετρούπολη, την ίδια ημέρα που ξεκινούσε το διεθνές οικονομικό φόρουμ της πόλης. Την ίδια στιγμή, η Μόσχα ανακοίνωσε νέα αντίμετρα απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιβάλλοντας ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε πέντε Βρετανούς υπηκόους.

Σύμφωνα με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους, τα ουκρανικά drones έπληξαν στόχους στην Αγία Πετρούπολη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ στην πόλη ξεκινούσε το ετήσιο διεθνές οικονομικό φόρουμ, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες.

Okay, i'll stop posting Saint Petersburg. Soon, I promise! But not yet🔥🤩 pic.twitter.com/3JeUIDr0G1 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 3, 2026

Η τριήμερη διοργάνωση αποτελούσε στο παρελθόν το σημαντικότερο βήμα της Ρωσίας για την προσέλκυση επενδυτών και επιχειρηματικών ομίλων από τη Δύση. Στο φόρουμ συμμετέχουν κορυφαίες πολιτικές και οικονομικές προσωπικότητες της χώρας, ενώ έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή ομιλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά από εκτεταμένα ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drones σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους.

A major fire has broken out at the St. Petersburg oil terminal following a Ukrainian drone strike.



The facility is the largest oil transshipment complex in northwestern Russia.



This comes as the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) is taking place in the city,… pic.twitter.com/C8FaYDNO7E — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντρ Μπεγκλόφ, ανέφερε ότι υπέστησαν ζημιές «αρκετές» υποδομές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Από την πλευρά τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν να διαταραχθεί η διεξαγωγή του οικονομικού φόρουμ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Αγίας Πετρούπολης, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι επλήγησαν «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι στη βάση της Κρόνσταντ. Παράλληλα, ανέφερε ότι στόχος αποτέλεσε και επιχείρηση στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας, η οποία συνδέεται με την παραγωγή οπλικών συστημάτων και βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Η επίθεση εντάσσεται στη σειρά επιχειρήσεων που το Κίεβο παρουσιάζει ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα και τις οποίες χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς».

«Το σχέδιο της Ουκρανίας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς εφαρμόζεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο που έδειχνε δεξαμενή πετρελαίου να φλέγεται.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης ανέστειλε τη λειτουργία του για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, γνωστοποίησε ότι οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν συνολικά 59 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Στερνένκο, ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο φαίνονται οι συμμετέχοντες να καταφθάνουν στον χώρο του φόρουμ, ενώ στο βάθος διακρίνεται πυκνός καπνός.

«Το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανοίγει με μια υπέροχη στήλη μαύρου καπνού στο βάθος ύστερα από τα ουκρανικά πλήγματα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Απαγόρευση εισόδου σε πέντε Βρετανούς πολίτες

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης την απαγόρευση εισόδου στη Ρωσία για πέντε Βρετανούς υπηκόους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημοσιογράφος της Washington Post Κάθριν Μπέλτον και ο ανταποκριτής του The i Paper Ρίτσαρντ Χολμς.

Η Μπέλτον είναι γνωστή για το ερευνητικό της έργο που επικεντρώνεται στη Ρωσία και στο παρελθόν έχει εργαστεί και δημοσιεύσει ρεπορτάζ για μέσα ενημέρωσης όπως οι Financial Times και το Reuters.

Ο Χολμς, ο οποίος έχει διακριθεί για τις έρευνές του και έχει βρεθεί στη λίστα των φιναλίστ για Βραβείο Πούλιτζερ, καλύπτει θέματα ασφαλείας για το βρετανικό μέσο The i Paper.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί απάντηση στην «προκλητική αντιρωσική ρητορική Βρετανών αξιωματούχων, τη διάδοση υπαινιγμών για τη Ρωσία και τα πρακτικά βήματα του Λονδίνου να προμηθεύει το καθεστώς του Κιέβου με όπλα».

Στη λίστα των προσώπων που πλέον δεν μπορούν να εισέλθουν στη Ρωσία βρίσκονται επίσης ο Αλεξάντερ Μπράουντερ από το think tank «Henry Jackson Society», η γενική διευθύντρια της εταιρείας στελέχωσης ανθρωπιστικών αποστολών Committed to Good, Άλις Λάφερ, καθώς και ο πρόεδρος του Ομίλου Chelsea και μητρικής εταιρείας της Committed to Good, Ρίτσαρντ Γουέστμπερι.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών περιορισμών, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα το 2014.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, τα μέτρα αυτά διευρύνθηκαν σημαντικά. Σε απάντηση, η Ρωσία έχει προχωρήσει στη λήψη αντίστοιχων κυρώσεων, μεταξύ των οποίων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για πολίτες δυτικών χωρών.