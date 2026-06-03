Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό drone έπληξε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Μόσχας και Συμφερόπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία.

Σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ, η οποία τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Στο Γενακίγεβο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα λεωφορείο Μόσχας-Συμφερόπολης, ενώ σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, επτά άμαχοι σκοτώθηκαν. Έντεκα άλλοι άνθρωποι υπέστησαν τραύματα και όλοι δέχονται τις απαραίτητες φροντίδες», ανέφερε ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που έχει διορίσει εκεί η Ρωσία.

«Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή ξεκίνησε ποινική έρευνα για τρομοκρατική επίθεση», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο της εν λόγω Επιτροπής Σβετλάνα Πετρένκο.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 354 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύχτας πάνω από τη Ρωσία. Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο έκανε λόγο για κατάρριψη 50 drone μόνο στην περιφέρεια αυτή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην Ουκρανία, στην πόλη της Χερσώνας (νότια), μια 86χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού drone, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Γιάροσλαβ Σάνκο.