Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στην επικράτεια της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σε διάφορες περιφέρειες, ενώ στην πρωτεύουσα Κίεβο κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, με αξιωματικό να προτρέπει τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δύο άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη έπειτα από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ, προτού ενημερώσει κατόπιν πως συνολικά τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη Σούμι (βορειοανατολικά), ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, το Χάρκοβο, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί γυναίκα, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες οι αρχές του Κιέβου, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters κήρυξαν συναγερμό για αεροπορική επιδρομή με drones, προτρέποντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα «μαζική» επιδρομή στη χώρα του, ζητώντας από τους συμμάχους του στη Δύση να κλειστεί συμφωνία ειρήνης και να επιταχυνθεί η ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.