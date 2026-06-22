Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών «Dubna» στην περιοχή της Μόσχας, ανακοίνωσε το ουκρανικό στρατιωτικό επιτελείο.

Πυκνός καπνός υψώνεται από το σημείο και οι συνέπειες της επίθεσης αξιολογούνται, διευκρίνισε το ουκρανικό επιτελείο.

Το ουκρανικό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού για πυραύλους στην περιοχή του Βορονέζ.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας είχε ανακοινώσει μέσω του Telegram ότι εργοστασιακή μονάδα υπέστη ζημίες κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης στην περιοχή του Βορονέζ και ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε εναέριους στόχους και οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν για τον κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.