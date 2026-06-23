Ανοιχτή ενημέρωση για την κατάσταση στην Ουκρανία έλαβε χώρα στο ΣΑ ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας που υποστηρίχθηκε από τα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου (Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Λετονία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλεντ Κιάρι, ενημερώνοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε ότι στις 15 Ιουνίου 2026 η Ρωσική Ομοσπονδία εξαπέλυσε «ακόμη ένα μαζικό, φονικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας», πλήττοντας το Κίεβο, το Χάρκοβο, το Ντνιπροπετρόφσκ, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια, τη Σούμι και το Μικολάιβ με «δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες drones».

Στο Κίεβο, πέντε άνθρωποι φέρονται να σκοτώθηκαν και 30 άλλοι, μεταξύ των οποίων παιδιά, να τραυματίστηκαν, ενώ υπέστη ζημιές το ιστορικό μοναστήρι «Κίεβο-Πετσέρσκ Λαύρα», μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Κιάρι σημείωσε ότι από τον Φεβρουάριο του 2022 η UNESCO έχει επαληθεύσει ζημιές σε περισσότερους από 530 πολιτιστικούς χώρους στην Ουκρανία.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι αυξανόμενες αεροπορικές επιθέσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Σύμφωνα με το OHCHR, τον περασμένο μήνα τουλάχιστον 274 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1.763 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία, ο υψηλότερος μηνιαίος συνολικός αριθμός νεκρών και τραυματιών από τον Απρίλιο του 2022. Συνολικά, από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έχουν επαληθευτεί τουλάχιστον 16.126 θάνατοι αμάχων, μεταξύ των οποίων 796 παιδιά, ενώ 46.590 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 2.835 παιδιά, έχουν τραυματιστεί.

Ο Κιάρι τόνισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών χώρων, «απαγορεύονται αυστηρά» και «πρέπει να σταματήσουν τώρα, όπου κι αν συμβαίνουν».

Από την πλευρά του OCHA, η Έντεμ Γουοσόρνου, Διευθύντρια του Τμήματος Αντιμετώπισης Κρίσεων, μιλώντας εκ μέρους του Τομ Φλέτσερ Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστή Έκτακτης Βοήθειας, ανέφερε ότι από την τελευταία ενημέρωση του Συμβουλίου «οι βλάβες και η οδύνη των αμάχων έχουν βαθύνει». Επισήμανε ότι τα πλήγματα της 15ης Ιουνίου στο Κίεβο και το Χάρκοβο κατέστρεψαν κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, αφήνοντας περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στο Χάρκοβο, διασώστες που ανταποκρίνονταν σε προηγούμενο πλήγμα επλήγησαν όταν ακολούθησε δεύτερη επίθεση.

Υπογράμμισε ότι κάθε επίθεση σε ασθενοφόρο ή ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή στερεί βοήθεια από όσους θα την είχαν λάβει. Κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να ασκήσουν επιρροή ώστε όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προστατεύσουν αμάχους, πολιτικές υποδομές και πολιτιστική κληρονομιά, και να διασφαλίσουν «ασφαλή, ταχεία και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση».

Ο Κιάρι αναφέρθηκε επίσης στην αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στον Πυρηνικό Σταθμό της Ζαπορίζια, χαρακτηρίζοντάς την «σοβαρή ανησυχία», και κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστεί ο «επικίνδυνος κύκλος κλιμάκωσης», θα υπάρξει περαιτέρω καταστροφή στην Ουκρανία και αυξανόμενη αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Κάλεσε σε επανέναρξη συντονισμένων διπλωματικών προσπαθειών για «πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» και για μια «δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη στην Ουκρανία», σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

«Ο παρατεταμένος πόλεμος πρέπει να τερματιστεί μέσω μιας διαπραγματευτικής λύσης που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτησή της καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις της 14ης Ιουνίου εναντίον ουκρανικών πόλεων, καθώς και κάθε επίθεση εναντίον αμάχων και πολιτικών στόχων, όπου και αν συμβαίνουν, και ζήτησε τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συντάχθηκε με την UNESCO στην καταδίκη της επίθεσης κατά του ορθόδοξου Μοναστηριού «Κίεβο-Πετσέρσκ Λαύρα» καθώς και κάθε επίθεσης κατά πολιτιστικών αγαθών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Υπογράμμισε ότι αυτός ο παρατεταμένος πόλεμος πρέπει να τερματιστεί μέσω μιας διαπραγματευτικής λύσης που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών.

Τόνισε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας και ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε οποιεσδήποτε μελλοντικές ρυθμίσεις σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, καθώς και σε μια τελική ειρηνευτική συμφωνία που θα αποτρέπει την επανάληψη του πολέμου και θα εξασφαλίζει ένα κυρίαρχο, ανεξάρτητο και δημοκρατικό μέλλον για την Ουκρανία.