Αναστάτωση επικράτησε στη Ναύπακτο, όταν ένα παιδί ηλικίας 12 ετών σφηνώθηκε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου με τρία οχήματα και επικεφαλής τον διοικητή κ. Χριστοβασίλη, οι οποίοι, με προσεκτικούς χειρισμούς, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια το παιδί, έγραψε το nafpaktianews.gr.

Στη συνέχεια, το παιδί παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί προληπτικά για ιατρική αξιολόγηση.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται.