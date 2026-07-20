Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος της Ουγγαρίας Tisza ομόφωνα στηρίζουν τη θρυλική σκακίστρια Τζούντιτ Πόλγκαρ για πρόεδρο της χώρας και θα λάβουν την οριστική απόφαση για το αν θα την ανακηρύξουν υποψήφια στην επόμενη συνεδρίασή τους, ανέφερε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Άντρια Μπουιντόζο.

Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ είπε την Κυριακή ότι θα ζητήσει από την Πόλγκαρ, που θεωρείται ευρέως ως η σπουδαιότερη σκακίστρια όλων των εποχών, να αναλάβει αυτόν τον εθιμοτυπικό ρόλο, μέχρι να ψηφιστεί το νέο Σύνταγμα της χώρας. Το Σάββατο ο Τάμας Σούλιοκ υπέγραψε τη συνταγματική μεταρρύθμιση με την οποία τερματίζεται η θητεία του στην προεδρία.

Η εκλογή νέου προέδρου και η έγκριση ενός νέου Συντάγματος είναι βασικά στοιχεία στην προσπάθεια του Μαγιάρ να «ξηλώσει» το σύστημα που οικοδόμησε τα προηγούμενα 16 χρόνια ο Βίκτορ Όρμπαν.

Η Μπουιντόζο είπε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα συμφώνησε, μετά από μακρά συζήτηση, ότι η 49χρονη Πόλγκαρ είναι «πατριώτισσα, αξιοσέβαστη, με ενσυναίσθηση, θαρραλέα, εξέχουσα και αφοσιωμένη στο επάγγελμά της» και «ικανή να εκφράσει την ενότητα του έθνους».

«Ο πρόεδρος της δημοκρατίας πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που διαφυλάττει την ενότητα και τη συνταγματικότητα» είπε ο Μάγιαρ στο κοινοβούλιο.

Η Πόλγκαρ είναι η μοναδική γυναίκα που κατατάχθηκε ποτέ στην πρώτη 10αδα του τότε ανδροκρατούμενου αθλήματος. Είναι επίσης η μοναδική που έχει ξεπεράσει στη βαθμολογία Elo το όριο των 2700 πόντων, το κατώφλι που κατά πολλούς καθορίζει τους «Σούπερ Γκρανμάνστερ» στο σκάκι.