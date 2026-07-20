Νέα στοιχεία προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, με ύψος περίπου 1,61 μέτρα. Ωστόσο, εξαιτίας της προχωρημένης σήψης της σορού, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί σε αυτό το στάδιο η ακριβής αιτία θανάτου.

Οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν κακώσεις, τραύματα από πυροβόλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ούτε ευρήματα που να παραπέμπουν σε στραγγαλισμό.

Παράλληλα, ελήφθη δείγμα DNA από τα νύχια της γυναίκας, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχουν ίχνη που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν πάλη με άλλο άτομο.

Την ίδια ώρα, έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, από τις οποίες αναμένονται περισσότερες απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου.

Επιπλέον, από τον έλεγχο των δακτυλικών αποτυπωμάτων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων δεν προέκυψε ταυτοποίηση στη βάση δεδομένων, γεγονός που σημαίνει ότι η γυναίκα δεν ήταν καταχωρισμένη ως σεσημασμένη.