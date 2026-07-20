Πολλά είναι τα ερωτήματα στα οποία η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει απαντήσεις και αφορούν τον εντοπισμό της σορού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη και ειδικότερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθηκών του θανάτου της.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους περίπου 1,65 μέτρων. Από την πρώτη εξέταση της σορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ψάχνουν τις γυναίκες που εξαφανίστηκαν πρόσφατα

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών προκειμένου να καταλήξουν στην ταυτότητα του θύματος, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις Αρχές ως σημείο όπου συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Το συγκεκριμένο στοιχείο όπως μεταδίδει σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σύνδεσή του με την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιμένουν τη λήψη γενετικού υλικού από τη σορό, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις που ενδέχεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου με στόχο να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα στο σημείο.