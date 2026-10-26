Ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου είναι ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026, γράφοντας τη δική του ιστορία στον θεσμό.

Εβδομήντα χρόνια μετά την πρώτη απονομή του βραβείου στον Σερ Στάνλεϊ Μάθιους το 1956, ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής βρίσκεται ξανά στην κορυφή, με τον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου να επιβραβεύεται για την εκπληκτική του παρουσία την περασμένη σεζόν.

Η βράβευσή του αποκτά ξεχωριστή συμβολική αξία, καθώς η τελετή φιλοξενήθηκε στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα έγινε ο 5ος Άγγλος που κατακτά το βραβείο μετά τους Μάθιους, Κίγκαν, Τσάρλτον και Όουεν.

33 – Harry Kane is the fourth-oldest first time winner of the Ballon d’Or (33 years, 90 days), behind Stanley Matthews in 1956 (41 years, 321 days), Karim Benzema in 2022 (34 years, 302 days) and Lev Yashin in 1963 (34 years, 56 days). Overdue. https://t.co/qHK17dCm9W — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2026

Οι νικητές από το 1956 μέχρι και το 2026:

1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)

1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)

1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)

1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)

1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)

1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)

1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)

1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)

1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)

1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)

1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)

1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)

1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)

1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)

1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)

1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)

1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)

1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)

1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)

1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)

1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)

1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)

1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)

1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)

2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)

2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)

2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)

2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)

2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)

2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)

2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)

2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2020: –

2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)

2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)

2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)

2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)

2025: Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία – Παρί)

2026: Χάρι Κέιν (Αγγλία – Μπάγερν)

* Το 2020 δεν έγινε απονομή βραβείου λόγω Covid-19.